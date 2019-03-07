Özgür Yankaya: VAR'la ilgili ufak tefek sıkıntılar olmuş olabilir

Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitim Vizyonu Hedef Projeler ve Edirne" projesi çerçevesinde düzenlenen "Edirne Kariyer Günleri" etkinliği, hakem Özgür Yankaya'nın katılımıyla Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü okulun sosyal bilgiler öğretmeni Serkan Sugözleyen'in yaptığı etkinlikte Yankaya, öğrencilerin merak ettiği soruları cevaplandırdı.

"Mutlaka İngilizce öğrenin" tavsiyesi

Her dersin ayrı bir önemi olduğuna dikkati çeken Yankaya, öğrencilere İngilizce öğrenmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

İngilizcenin meslek yaşamındaki önemine değinen Yankaya, "Hiç fark etmez, beden eğitimi, müzik, resim, din kültürü, sosyal, fen bilimleri... İngilizceyi önemseyin. İleride meslek hayatınızda bu sizin önünüze engel olarak çıkabilir." diye konuştu.

"VAR deneyiminin daha iyi olacağına inanıyorum"

VAR sisteminin Türkiye'de ilk defa uygulandığını anımsatan Yankaya, şunları kaydetti:

"VAR sistemi çok önemli kararlarda devreye giriyor. Tabii bu ilk yılımız. Bundan sonrası daha iyi olacak. VAR sistemiyle ilgili ufak tefek aksaklıklar olmuş olabilir ama bunlar da tecrübe sonuçta. Bu deneyimlerle daha iyi olacağına inanıyorum."