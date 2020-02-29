Özince: “Ticaret her kapıyı açan anahtardır”

Ortadoğu’da yaşanan karamsar tablonun geçeğini, dönemsel olaylarla morallerin bozulmaması gerektiğini kaydeden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, “Bugüne kadar ülkemizde de çevremizde de daha olumsuz günler gördük. Bu coğrafya hareketlenmeye tereddütsüz devam edecek. Bu sıkıntılara çare bulmanın en güzel yöntemi ticaretin artırılması. Ticaret her kapıyı açan anahtardır” dedi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), ‘Ortadoğu’daki Hareketliliğin Bölgemize Yansıması’ konulu konferans düzenledi. Ersin Özince’nin konuşmacı olduğu konferansa, Akdeniz Kaymakamı Muhuttin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, oda başkanları iş insanları katıldı.

“Biz güçlü olursak tüm bölge güçlü olur”

Konferansın açılış konuşmasını yapan MTSO Başkanı Kızıltan, Mersin’in ekonomik imkanlarına değinerek, özellikle son dönemlerde üzerine yoğunlaştıkları Çukurova Bölgesel Kalkınma Planı hakkında bilgi verdi. Bölgede oluşturulacak ekonomik güç ile Ortadoğu’da yaşanan sorunların en aza indirileceğine inandığını kaydeden Kızıltan, “Biz güçlü olursak tüm bölge güçlü olur. Hepimiz gönüllü birer elçi olarak Ortadoğu’da iş yaptığımız insanları kültürel, sosyal, demokratik olarak aydınlatmalıyız. Artık birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Bizi yönetenlere büyük iş düşüyor. Lütfen toparlansınlar ve ülkede bozulan moralleri düzeltsinler” çağrısında bulundu.