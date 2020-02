Özince: “Ticaret her kapıyı açan anahtardır”

Ortadoğu’da yaşanan karamsar tablonun geçeğini, dönemsel olaylarla morallerin bozulmaması gerektiğini kaydeden Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince, “Bugüne kadar ülkemizde de çevremizde de daha olumsuz günler gördük. Bu coğrafya hareketlenmeye tereddütsüz devam edecek. Bu sıkıntılara çare bulmanın en güzel yöntemi ticaretin artırılması. Ticaret her kapıyı açan anahtardır” dedi. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), ‘Ortadoğu’daki Hareketliliğin Bölgemize Yansıması’ konulu konferans düzenledi. Ersin Özince’nin konuşmacı olduğu konferansa, Akdeniz Kaymakamı Muhuttin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, oda başkanları iş insanları katıldı.

“Ortadoğu uzun yıllar kaynayacak”

Konuşmasına, “Ortadoğu’daki hareketlilikten bahsedecekken Ortadoğu ateşe bulandı” diyerek başlayan Ersin Özince, Ortadoğu’nun daha uzun yıllar kaynayacağına inandığını söyledi. Özince, “Bu coğrafya hareketlenmeye tereddütsüz devam edecek. Benim kendi pratiğimde gördüğüm kadarıyla bu sıkıntılara çare bulmanın en güzel yöntemi ticaretin artırılması. Ticaret her kapıyı açan anahtardır” diye konuştu.

Mersin’in ticaret konusundaki deneyimleri asırlara dayanan şanslı bir il olduğunu vurgulayan Özince, bölge ticaretinin halen Finikeli tacirlerin izini taşıdığını kaydetti. Ülkenin her konuda ulusal stratejiye ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Özince, şu tavsiyelerde bulundu:

“Elbette Mersin’in de bölgesiyle birlikte sinerji oluşturacağı milli projelere, uzun vadeli projelere ihtiyacı var. Her gelen yönetimle sürekli değiştirilen değil, ama mutlaka toplumla temas içinde, gençlerin nazarı, geleceğin işlerini, girişim imkanlarını dikkate alarak, mukayeseli üstünlük geliştirecek işler düşünülüp, siyasetten uzak stratejiler yapılmalı. Plansız çalışılmamalısınız.”