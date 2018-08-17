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Özkan Sümer: Trabzonspor'a geri dönmeyeceğim

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Trabzonspor'daki Genel Koordinatörlük görevinden ayrılan Özkan Sümer, beklentisinin dışında olaylar geliştiğini söylerken, ayrılık kararının kesin olduğunu ve geri dönmeyeceğini söyledi.

Özkan Sümer: Trabzonspor'a geri dönmeyeceğim

Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, istifasıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"BEKLENTİM DIŞINDA OLAYLAR GELİŞTİ"

Özkan Sümer, görevde olduğu dönemde yaşanan fikir ayrılıkları ve beklentisi dışında yaşanan olaylar nedeniyle istifa ettiğini belirterek, "Göreve başlarken kulübün içinde olduğu kötü durumu biliyorduk ve bu şekilde göreve başladık. Beklentim dışında olaylar gelişti. Olaylara kurumsal olarak yaklaşırken farklı bir yaklaşım içinde olanlar oldu. Bu nedenle zorlandık. İhtiyacın neler olduğu noktasında sorunlar yaşadık ve beklentime uygun olmayan olayların gelişmesi nedeniyle görevi bırakma kararı aldım" açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR'UN ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUM"

Trabzonspor'un zarar görmemesi için istifa nedenlerini belirtmek istemediğini vurgulayan Sümer, "İstifamı sundum ancak herhangi bir gerekçe belirtmedim. Böyle bir dönemde Trabzonspor'un zarar görmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"GERİ DÖNMEYECEĞİM"

İstifa kararının arkasında olduğunu ve herhangi bir durumda göreve dönmeyeceğini vurgulayan Sümer, DHA'ya şunları söyledi;

"Yönetime istifa dilekçemi sundum. Herhangi bir geri dönüş olmadı ama kararım kesin. Geri dönmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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Trabzonspor özkan sümer

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