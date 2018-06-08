Özkan Sümer: Yakın zamanda transfer yapabiliriz

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sümer, transferde bir oyuncunun verimini ve maliyetini ön planda tuttuklarını belirterek, “Transfer çalışmalarını sürdürüyoruz. Netleşmiş bir durum yok ama temasta olduğumuz isimler var. Yakın zamanda takıma takviye olabilir. Bazı durumların netleşmesini bekliyoruz” dedi.

Sümer, basında yer alan Fransa'nın Caen takımında forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Damien Da Silva'nın da görüştükleri oyunculardan biri olduğunu vurgulayarak, pazarlık aşamasında olduklarını belirtti.

"VERİMLİLİK VE MALİYET ÖN PLANDA"

Sümer, transferde bir oyuncunun verimliliğini ve maliyet durumunu ön planda tuttuklarını belirterek, “Transferde bir oyuncunun verimliliğini ve maliyetini ön planda tutuyoruz. Yeni bilgiler edinerek ve çok güvenilir referanslardan hareket ederek oyuncu katmaya çalışacağız. Yararlılık değeri iyi olabilecek, maliyeti de uygun olacak oyuncuları bünyemize katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.