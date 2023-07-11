Özkan Uğur anmasında Cem Yılmaz'ın zor anları

Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve Üsküdar’da özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti.

Özkan Uğur için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Usta sanatçıyla birçok projeye imza atan Cem Yılmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Mazhar Alanson ve Fuat Güner birlikte sahneye çıktı. Güner konuşmakta zorlanırken "Herkes için çok önemli bir kayıp. Tam 52 yıllık dostum, iş ortağımız. Hiçbir söz acısını içimizden attıramaz. Yeniden buluşmak için hoşçakal" dedi.

O anlarda ve usta sanatçı için yapılan klip izlenirken Cem Yılmaz zor anlar yaşadı.





