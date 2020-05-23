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  4. Özkan Uğur daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

Özkan Uğur daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 21:53 | Son Güncelleme

Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü sanatçı Özkan Uğur, Twitter'da hakkında çıkan ve hızla yayılan 'öldü' iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Özkan Uğur daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

Uğur Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yalan bir haber dolaşıyor. Maalesef beni gene öldürdüler. Allah’a şükürler olsun yaşıyorum, iyiyim. Sevgiler"


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