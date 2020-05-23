Özkan Uğur daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler

U\u011fur Instagram hesab\u0131 \u00fczerinden yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\n"Sosyal medyada yalan bir haber dolas\u0327\u0131yor. Maalesef beni gene o\u0308ldu\u0308rdu\u0308ler. Allah\u2019a s\u0327u\u0308ku\u0308rler olsun yas\u0327\u0131yorum, iyiyim. Sevgiler" \n Bu g\u00f6nderiyi Instagram'da g\u00f6r Sosyal medyada yalan bir haber dolas\u0327\u0131yor. Maalesef beni gene o\u0308ldu\u0308rdu\u0308ler. Allah\u2019a s\u0327u\u0308ku\u0308rler olsun yas\u0327\u0131yorum, iyiyim. Sevgiler, \u00d6zkan U\u011fur (@ozkanugur)'in payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bir g\u00f6nderi (23 May, 2020, 10:19\u00f6\u00f6 PDT) \n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEROzan G\u00fcven sevgilisinin do\u011fum g\u00fcn\u00fcn\u00fc b\u00f6yle kutlad\u0131Tolga Sar\u0131ta\u015f'la Ay\u00e7a Ay\u015fin Turan partner mi olacak?'Alkol kullanmam orucumu tutar\u0131m'
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