Özkan Uğur'un cenazesinde Ozan Güven detayı... Gasilhanede, törende, namazda bir an olsun ayrılmadı

Müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur, uzun süredir lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Üç kez kanseri yenen ancak hastalığı yeniden nükseden usta isim, tedavi gördüğü hastanede 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu için bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Uğur için düzenlenen törene eşi Aysun Aslan Uğur, oğlu Alişan Uğur başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Cem Yılmaz, Zafer Algöz gibi çok sayıda sanatçı dostu ve sevenleri katıldı. Özkan Uğur'un tabutunun başına başında gitarı konuldu.

Usta sanatçının cenazesinin gasilhaneden alınıp tören yerine oradan da camiye götürülmesi sırasında tabutun yanından ayrılmayan bir isim dikkat çekti.

O isim Özkan Uğur ile pek çok yapımda rol alan Ozan Güven'den başkası değildi. İlk günden beri aileyi de yalnız bırakmayan Güven camide de tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı.





