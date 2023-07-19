Özkan Uğur'un eşinden duygusal paylaşım! "Bundan sonrası sensiz bir kara delik..."

Usta sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz hafta hayatını kaybederek son yolculuğuna uğurlandı. Uğur'un 34 yıllık hayat arkadaşı Aysun Aslan Uğur, kaybettiği eşinin ardından duygusal bir yazı kaleme aldı.

"Şimdi nasıl olacak Özkan'ım" diyen Aysun Aslan Uğur yazdıklarıyla herkesi duygulandırdı.

"Kendimi o kadar eksilmiş, kederli ve yorgun hissediyorum ki…" diyen Aysun Aslan şunları yazdı:

"Bir olduğumuz bunca yılın ardından seni görmeden, sesini duymadan, yamacımda hissetmeden, birbirimizi eleştirmeden, dalga geçmeden, kavga edip barışmadan, birlikte kahkaha atmadan, nasıl olacak Özkanım? Genç ruhlarımız birbirine olan sevgisini yitirmeden birlikte yaşlanacağız bu dünyada sanıyordum. Bundan sonrası sensiz bir kara delik. Seni bu boyuttan uğurladık. Artık başka bir boyutta hep olduğun gibi hiçbir varlığı incitmeden akacaksın.

HEP İÇİMİZDE OLACAKSIN

Acımızı paylaşan, her derdimize deva olan yakın dostlarımıza, arkadaşlarımıza, telefon ve mesajlarını cevaplayacak güç bulamadığım tanıdık tanımadık tüm sevenlerine, dualarınıza sonsuz teşekkür ediyorum…

Uğurlar olsun, hep içimizde olacaksın canımın içi. Ardında bıraktıklarınla, tertemiz kalbinle hiç unutulmayacaksın. Sevenlerin hiç eksilmeyecek, sanatının ışığıyla daha çok kuşakları aydınlatacaksın.

Nur içinde yat… Mekanın Cennet olsun Özkanım. Hepimizin başı sağ olsun."

