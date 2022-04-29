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Özkan Uğur'un sağlık durumu... "Akıllı ilaç tedavisine başladım..."

29.04.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur sağlık durumuyla ilgili son durumu anlattı. Özkan Uğur hastalığı nüksettiği için yeniden tedaviye başladı ve konserleri erteleyeceklerini duyurdu.

Özkan Uğur'un sağlık durumu... "Akıllı ilaç tedavisine başladım..."

Cennet Mahallesi, Gora, Arog gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu ve
'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur'dan sevenlerini üzen haber geldi. Özkan Uğur sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

68 yaşındaki Uğur, açıklamasında; "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı

Ünlü sanatçının paylaşımına Işın Karaca, Şehrazat, Çağrı Telkıvıran gibi birçok meslektaşı da "Acil şifalar" dileklerinde bulundu.

Özkan Uğur, 2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatmıştı. Ünlü isim, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başlamıştı.

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