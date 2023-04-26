MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özlem Ada Şahin’in fiyatı dudak uçuklatan saatine Hakan Aysev’den tepki! “İnsanlar çürük domates alıyor"

Özlem Ada Şahin’in fiyatı dudak uçuklatan saatine Hakan Aysev’den tepki! “İnsanlar çürük domates alıyor"

26.04.2023 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin magazin gündeminde yer alıyor. Magazin programı 2. Sayfa’ya röportaj veren Şahin’in saati dikkat çekti. Ünlü ismin fiyatı dudak uçuklatan saatine opera sanatçısı Hakan Aysev tepki gösterdi.

Özlem Ada Şahin’in fiyatı dudak uçuklatan saatine Hakan Aysev’den tepki! “İnsanlar çürük domates alıyor"

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Lüks seçimleri ile sık sık gündem olan Özlem Ada Şahin’in yeni saatinin fiyatı gündem oldu. Saatin 960 bin TL olduğunu duyan opera sanatçısı Hakan Aysev "İnsanlar pazarda çürük domates alırken, bilmem kaç milyonluk arabanı, saatini göstermek bence görgüsüzlüğe giriyor" dedi.

ALMAK İÇİN YILLARCA BEKLEYEN VAR

  1. Sayfa’ya röportaj veren Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatına değinildi. Fiyatı 960 bin TL olan saati almak için 2 buçuk 3 yıl bekleyen insanların olduğunu anlatan Müge ve Gülşen Şahin’in saatinin sahte olduğunun iddia edildiğini de vurguladı.

HH

Gülşen Yüksel “O saate kavuşabilmek için uzun kuyruklar var. O saat için 2 yıl bekleyen var. Özlem’in de saati hemen gelince saatin sahte olup olmadığı ile ilgili iddialar ortaya çıkmıştı.” dedi.

hakan-aysev

"BU PARAYLA BİR AİLENİN HAYATI KURTULUR"

Saatin fiyatına tepki gösteren Hakan Aysev "Acıtasyon yapmıyorum ama bu parayla bir ailenin hayatı kurtulur. Bazen görüyorum 40 küsür milyon liraya araba. Olsa da acaba gerekli şeyler mi bunlar. Kimse kimseyi önemsemiyor artık. İnsanlar pazarda çürük domates alırken, bilmem kaç milyonluk arabanı, saatini göstermek bence görgüsüzlüğe giriyor" dedi.

"Berkay iyi bir aile babası oldu. Güzel bir aile" diyen Aysev "Ama biraz dikkat etmek lazım böyle şeylere" açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derin dekoltesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktüDerin dekoltesiyle poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Çekimler başlıyor! Acun Ilıcalı jüri için kararını verdiÇekimler başlıyor! Acun Ilıcalı jüri için kararını verdi
Bomba transfer! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...Bomba transfer! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı...
Anahtar Kelimeler:
özlem ada şahin Gülşen magazin

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Bin pişman etti! F.Bahçe'den ayrıldı, Guardiola hayran kaldı... Haaland'ın yanına gidiyor

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

DSÖ’den dünyayı korkutan ‘biyolojik sağlık riski’ uyarısı: İşgal ettiler…

Kış geri geldi! "Ben bile şaşırdım" diyerek uyardı: Marmara'da...

Kış geri geldi! "Ben bile şaşırdım" diyerek uyardı: Marmara'da...

İlginizi Çekebilir

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

Modern, dinamik, özgün ve elegan... Hotiç ayakkabılarda %25 indirim

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Ölenleri anmak için twerk yaptı! Tepki yağmuruna tutuldu

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.