Özlem Ada Şahin’in fiyatı dudak uçuklatan saatine Hakan Aysev’den tepki! “İnsanlar çürük domates alıyor"

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 2016 yılında Özlem Ada Şahin ile nikah masasına oturmuştu. Lüks seçimleri ile sık sık gündem olan Özlem Ada Şahin’in yeni saatinin fiyatı gündem oldu. Saatin 960 bin TL olduğunu duyan opera sanatçısı Hakan Aysev "İnsanlar pazarda çürük domates alırken, bilmem kaç milyonluk arabanı, saatini göstermek bence görgüsüzlüğe giriyor" dedi.

ALMAK İÇİN YILLARCA BEKLEYEN VAR

Sayfa’ya röportaj veren Özlem Ada Şahin’in saatinin fiyatına değinildi. Fiyatı 960 bin TL olan saati almak için 2 buçuk 3 yıl bekleyen insanların olduğunu anlatan Müge ve Gülşen Şahin’in saatinin sahte olduğunun iddia edildiğini de vurguladı.

Gülşen Yüksel “O saate kavuşabilmek için uzun kuyruklar var. O saat için 2 yıl bekleyen var. Özlem’in de saati hemen gelince saatin sahte olup olmadığı ile ilgili iddialar ortaya çıkmıştı.” dedi.

"BU PARAYLA BİR AİLENİN HAYATI KURTULUR"

Saatin fiyatına tepki gösteren Hakan Aysev "Acıtasyon yapmıyorum ama bu parayla bir ailenin hayatı kurtulur. Bazen görüyorum 40 küsür milyon liraya araba. Olsa da acaba gerekli şeyler mi bunlar. Kimse kimseyi önemsemiyor artık. İnsanlar pazarda çürük domates alırken, bilmem kaç milyonluk arabanı, saatini göstermek bence görgüsüzlüğe giriyor" dedi.

"Berkay iyi bir aile babası oldu. Güzel bir aile" diyen Aysev "Ama biraz dikkat etmek lazım böyle şeylere" açıklamasını yaptı.

