MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Özlem Sarıkaya nereli ve kaç yaşındaydı?

Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Özlem Sarıkaya nereli ve kaç yaşındaydı?

18.05.2022 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler boyu NTV ekranlarında görev alan Özlem Sarıkaya'dan acı haber geldi. 39 yaşındaki ünlü sunucunun hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Gelişme sonrası ünlü ismin hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Özlem Sarıkaya nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatı ve ölüm sebebi...

Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Özlem Sarıkaya nereli ve kaç yaşındaydı?

Türk basınının tanınan isimlerinden Özlem Sarıkaya'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, hayata veda etti. Peki Özlem Sarıkaya kimdir?

ÖZLEM SARIKAYA KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirmiştir.

İlk olarak Habertürk’te ekranlara çıkmış olan isim, 4 yıllık macerasının sonrasında 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştur.

t25_ozlem-sarikaya-kimdir-olu-217

2009 senesinde de Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele etmekteydi. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında ise anne olmuştu.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI GELDİ

Ünlü spikerden gelen üzücü haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun, mesajında "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Çıtak kimdir?Dilan Çıtak kimdir?
Elini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptıElini öpmek isteyen damadına verdiği tepki şaşırttı! Hemen açıklama yaptı
Oyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıtOyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı

Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt

Salda'nın son hali olay olmuştu! "Bataklığa dönüştü" iddialarına yanıt

Kahreden kazada bir acı haber daha! Park halindeki TIR'a çarpmıştı... Tüm aile yok oldu

Kahreden kazada bir acı haber daha! Park halindeki TIR'a çarpmıştı... Tüm aile yok oldu

İlginizi Çekebilir

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Rus televizyonunda şoke eden sözler! “Kurtulmalıyız, daha da...”

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Bu kadarına pes! Vajinasının kopyasını oyuncak yaptırdı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.