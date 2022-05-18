Özlem Sarıkaya kimdir, neden öldü? Ünlü spiker Özlem Sarıkaya nereli ve kaç yaşındaydı?

Türk basınının tanınan isimlerinden Özlem Sarıkaya'dan acı haber geldi. Uzun bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Sarıkaya, hayata veda etti. Peki Özlem Sarıkaya kimdir?

ÖZLEM SARIKAYA KİMDİR?

Özlem Sarıkaya, 21 Mart 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul’da tamamlayan isim, İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü birincilikle bitirmiştir.

İlk olarak Habertürk’te ekranlara çıkmış olan isim, 4 yıllık macerasının sonrasında 2010 yılında NTV’ye transfer olmuştur.

2009 senesinde de Avrupa Gazeteciler Derneği tarafından en iyi sabah haberi sunucusu seçilen NTV’nin beğenilen ekran yüzü Özlem Sarıkaya Yurt, hastalık sebebiyle hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Yurt, meme kanseriyle mücadele etmekteydi. Ünlü ekran yüzü 2013 yılında ise anne olmuştu.

FAHRETTİN ALTUN'DAN TAZİYE MESAJI GELDİ

Ünlü spikerden gelen üzücü haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından, Özlem Sarıkaya Yurt ile ilgili taziye mesajı paylaştı. Altun, mesajında "NTV haber spikeri Özlem Sarıkaya Yurt’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve kurumuna başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.



