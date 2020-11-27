Özlem Yıldız'dan tedbirli hareket! HES kodu olmadan evime davet etmiyorum

Cilt bakımı yaptırmaya geldiğini söyleyen Özlem Yıldız, "Koronaya yakalamadan ayakta kalmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum. Sürekli dezenfektan sıkıyorum. Arada da gelince cilt bakımı yaptırıyorum" dedi.

Pandemi sonrası özel hayatına dikkat ettiğini belirten Yıldız, "HES kodu almadan kimse ile görüşmüyorum. Önceliğim HES kodu, sonra bakım. Kimseyi kod olmadan evime davet etmiyorum" diyerek espri yaptı.

Yıldız'ın parmağındaki tektaş yüzük gazetecilerin gözünden kaçmadı. Ünlü isim, yüzüğü soran gazetecilere "Gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor" yanıtını verdi.





