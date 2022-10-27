Özlem Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Özlem Yıldız ve eski eşi Sinan Serter hakkında bilgiler!

Özlem Yıldız 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle 27 Ekim 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan isimleri arasında bulunuyor. Ünlü isim, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e özel açıklamalarda bulundu. Peki, Özlem Yıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mehmet Ali Erbil ile Çarkıfelek ile hafızalara kazınan Özlem Yıldız'ın hayatı, biyografisi ve eski eşi Sinan Serter'e ilişkin bilgiler...

ÖZLEM YILDIZ KİMDİR?

Özlem Yıldız 13 Aralık 1980 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Özlem Yıldız, Yıldız ailesinin büyük kızı. Özlem Yıldız'ın Sinem Yıldız adında bir kız kardeşi var. Özlem Yıldız'ın annesi Sevgi Yıldız ECA'dan emekli, babası Ertuğrul Yıldız ise bir tekstil şirketinin satış müdürüdür.

Lise eğitimini Suadiye Lisesi'nde tamamlayan Özlem Yıldız, daha sonra 1996'da ATV tarafından düzenlenen Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada dereceye giremedi ancak bu yarışma ona ATV'de açılacak olan bir müzik kanalından teklif gelmesini sağladı.

Özlem Yıldız, 1995 senesinde VJ'lik yapmaya başladı, 1.5 senelik VJ'lik kariyeri sonrasında ise Genç TV'ye geçiş yaptı. Bu dönemde Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programından teklif alıp Çarkıfelek'te hostes olarak çalışmaya başladı.

90'lı yılların sonlarına doğru Kuşum aydın ile beraber sabah programı olan "Sabah Şekerleri"ni sunan Özlem Aydın bu programdan sonra da "Pazar Sürprizi" isimli magazin programının sunuculuğunu üstlendi.

Özlem Yıldız, sunucu kariyerliğinin yanında birçok müzik klibinde de oynadı. Aynı zamanda 2000 yılında başrollerini Okan Bayülgen ile Mehmet Ali Erbil'in paylaştığı "Hemşo" filminde Marianna rolüne hayat verdi.

2. SAYFA KONUĞU ÖZLEM YILDIZ EVLİ Mİ?

Özlem Yıldız, Çarkıfelek isimli programda hosteslik yaparken programın sunucusu olan Mehmet Ali Erbil ile nişanlandı. Bu ilişki yürümedi ve ikilinin arasının açılması ile nişan atıldı.

Özlem Yıldız daha sonra 2005 senesinde Armatör Sinan Serter ile dünya evine girdi. Evliliği sonrasında 3 - 4 sene kadar ekranlara ara veren Özlem Yıldız'ın 2006 senesinde Demir ismini verdiği bir oğlu oldu.

Sinan Serter ve Özlem Yıldız 2013'te ayrıldı.

ÖZLEM YILDIZ'IN ESKİ EŞİ SİNAN SERTER KİMDİR?

Sinan Serter, sunucu Özlem Yıldız ile yaşadığı beraberlik ve evlilikle sık sık gündeme geliyordu.

2005 yılında nikah masasına oturan ikili, 3 Ekim 2013 tarihinde boşandı.

Bir dönem yaşadığı maddi krizle haberlere konu olan Sinan Serter’in Özlem Yıldız’dan 12 yaşında Demir isminde bir oğlu var.

