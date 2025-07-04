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Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur, sınıf tekrarı yapılır mı?

Eğitim öğretim kurumlarında öğrenim gören ortaöğretim öğrencileri okula belli zamanlarda gelmeyip derslere girmediğinde devamsızlık yapmış olurlar. Her öğrencinin kanuni devamsızlık hakkı süresi bulunur. Devamsızlıklar özürlü ve özürsüz olmak üzere 2 ayrı başlıkta değerlendirilmektedir.

Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur, sınıf tekrarı yapılır mı?
Ferhan Petek

Öğrenciler çeşitli nedenlere bağlı olarak okula gelmeyebilir ve derslere girmeyebilirler. Bu durumu idareye bildirmedikleri ya da gerekli olan resmi şartları yerine getirmedikleri sürece bazı idari kararlar alınması gerekebilmektedir. Devamsızlık durumlarında ne yapılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelikte yer almaktadır. Kararlar yönetmelikteki maddeler esas alınarak verilir.

Özürsüz devamsızlık nedir?

Devamsızlık durumu özürlü ve özürsüz olmak üzere 2'ye ayrılır. Her bir durum için ayrı ayrı belirlenen kurallar ve yaptırımlar bulunmaktadır.

Özürlü devamsızlık, öğrenci tarafından sunulan raporun ardından değerlendirilir. Devamsızlık özürü resmi olarak bildirilirse öğrencinin durumu buna göre değerlendirilir. Özürsüz devamsızlık ise öğrencinin herhangi bir özrü olmadan derslere girmemesi ya da okula gelmemesi anlamına gelmektedir.

Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa ne olur?

Öğrencilerin devamsızlık süresi özürsüz olarak 10 günü geçmemelidir. Toplam devamsızlıkta ise 30 günü geçen öğrenciler derslerinde ne kadar yüksek not alırlarsa alsınlar başarısız olarak kabul edilmektedirler.

Ortaöğretim kurumu olan lise seviyesindeki okullarda özürlü olan, rapor ile okul idaresine bildirilen devamsızlıklar raporlu olarak 20 gün süreye sahiptir. Bu süreyi aşan öğrenciler de devamsızlık haklarını aşmış olurlar.

Özürsüz devamsızlık 10 gün olursa sınıf tekrarı yapılır mı?

Özürsüz devamsızlık hakkı olan süreyi geçen ve okula 10 günden daha fazla süre ile gelmeyip derslere girmeyen öğrenciler başarısız kabul edilirler. Ders notlarının ne kadar yüksek olduğu değerlendirmeye alınmaz.

Devamsızlık durumuna ve devamsızlık hakkını aşmasına göre öğrenciler sınıfta kalabilir ve bir üst sınıfa geçme hakkına sahip olamayabilir. Sınıf tekrarı özürsüz olan devamsızlık hakkını 10 gün geçen öğrenciler için geçerli bir durumdur.

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