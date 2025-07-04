Özürsüz devamsızlık ne demek? Özürsüz devamsızlık kaç gün? Özürsüz devamsızlık kaç gün olunca belge alınmaz?

Öğrencilerin çeşitli nedenlere bağlı olarak özürlü ya da özürsüz biçimlerde okula gelmemesi halinde yapması ve yerine getirmesi gereken bazı durumlar vardır. Tüm öğretim kurumları öğrencilerin devamsızlık haklarını, özürlü ve özürsüz olarak devamsızlık yapılmasını, kaç gün devamsızlığın mezuniyet durumunu ne kadar ve nasıl etkileyeceğini ve benzer durumları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklere göre uygulanmaktadır. Devamsızlık durumları özürlü ve özürsüz olmak üzere 2 ayrı başlıkta değerlendirilmektedir.

Özürsüz devamsızlık ne demektir?

Bir öğrencinin özürlü olarak devamsızlık yapması öğrencinin sağlık raporu, dilekçesi ya da benzeri bir mazeret belgesi sunmasına göre geçerlilik kazanan bir durumdur. Özürlü olarak yapılan devamsızlık hakkı da sınırlı tutulmuştur. Bu sınır 20 gündür.

Özürsüz devamsızlık hakkı ise özürlü devamsızlığa göre daha az gün içerir. Öğrencilerin hiçbir mazeret bildirimi yapmadan okula gelmemeleri, derslere girmemeleri halinde özürsüz devamsızlık yapılmış olur. Özel durumlar için devamsızlık süreleri 1 aya kadar çıkabilmekte ve bu durumlar da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliklere göre belirlenmektedir.

Özürsüz devamsızlık kaç gündür? Özürsüz devamsızlık kaç gün olunca belge alınmaz?

Hiçbir mazeret ya da özür bildirmeden, idareye herhangi bir belge sunmadan devamsızlık yapan öğrenci özürsüz devamsızlık yapmış demektir. Özürsüz olarak devamsızlık yapma hakkı 10 gün ile sınırlandırılmıştır. Devamsızlık sürelerini aşan ya da özürsüz olarak devamsızlık yapan derslere girmeyen öğrencilere yönetmelik doğrultusunda bazı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Özürsüz devamsızlık hakkı olan 10 gün süre dolduğunda öğrencinin velisi bilgilendirir. Bunun dışında bazı resmi ve öğrencinin eğitimi ile ilgili destekleyici tedbirler alınır. Bu yüzden öğrencilerin devamsızlık haklarını doğru bir şekilde kullanmaları ve velinin de haberi olacak şekilde idareyi bilgilendirmeleri son derece önemlidir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliğinde yer alan kurallar doğrultusunda özürsüz devamsızlığı 5 günü geçmiş olan öğrenciler devamsızlıklarına rağmen belge alabileceklerdir. 8 Eylül 2023'te yönetmelikte yapılan değişiklik ile beraber özürsüz devamsızlığı 5 günü geçmeyen ifadesi kaldırılmıştır. Böylelikle 5 gün özürsüz devamsızlığı olan öğrenciler belge alabilmektedir. Ancak devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır.