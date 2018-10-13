Hayalleri gerçek oldu!

Spiranac, dünyaca ünlü sporcularla bir arada olacak.

Paige Spiranac, Dubai Desert Classic'e davet edildi

1 / 32 Instagram hesabı sayesinde adını duyuran profesyonel golfçü Paige Spiranac'a güzel haber geldi. 24 yaşındaki sporcu Dubai'de dünya yıldızlarıyla yarışmak için davet aldı.

2 / 32 Genç yaşta Emirates Golf Kulübü tarafından düzenlenen Dubai Desert Classic'e davet edilen Paige Spiranac, dünyanın en önemli golf yıldızlarıyla birlikte yarışma fırsatı yakaladı.

3 / 32 TEHDİT ALMIŞTI

4 / 32 Ünlü golfçü Paige Spiranac, daha önce The Guardian'a verdiği röportajda ölüm tehditleri aldığını söylemişti.

5 / 32 Paige Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıklamıştı.

6 / 32 Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

7 / 32 Verdiği röportajda Paige, 2015’te Dubai’deki Kadınlar Avrupa Turu, etkinliğine davet edildiğinde yaşadıklarını anlatmıştı.

8 / 32 Başarıları yüzünden değil, paylaşımları ve sosyal medyadaki etkisi yüzünden etkinliğe çağrıldığını söyleyen Spiranac, “Buna rağmen orada oyun oynarken giydiğim elbise büyük tepki çekti. Kıyafetim yüzünden ölüm tehditleri aldım” dedi.

9 / 32 "SUÇLU DURUMUNA DÜŞMEKTEN SIKILDIM"

10 / 32 Başarılı sporcu röportajdaki sözlerine, tercih ettiği dekolte kıyafetler yüzünden suçlu durumuna düşürülmekten sıkıldığını dile getirerek devam etmişti.

11 / 32 Spiranac, “Ben golf sporuna diğer bütün profesyonel sporculardan daha çok katkı sağladım” dedi.

12 / 32 Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu anlattı.

13 / 32 'İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor' diyen güzel golfçü, Instagram'da tam 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

14 / 32 1993 doğumlu Paige Spiranac, Arizona Üniversitesi mezunu. Paige, 1.68 cm boyunda.

15 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

16 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

17 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

18 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

19 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

20 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

21 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

22 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

23 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

24 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

25 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

26 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

27 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

28 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

29 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

30 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

31 / 32 Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!