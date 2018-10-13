SPOR

Hayalleri gerçek oldu!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü golfçü Paige Spiranac, bir süredir beklediği daveti en sonunda almayı başardı.

Spiranac, dünyaca ünlü sporcularla bir arada olacak.

Paige Spiranac, Dubai Desert Classic'e davet edildi

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Instagram hesabı sayesinde adını duyuran profesyonel golfçü Paige Spiranac'a güzel haber geldi. 24 yaşındaki sporcu Dubai'de dünya yıldızlarıyla yarışmak için davet aldı.

Instagram hesabı sayesinde adını duyuran profesyonel golfçü Paige Spiranac'a güzel haber geldi. 24 yaşındaki sporcu Dubai'de dünya yıldızlarıyla yarışmak için davet aldı.
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Genç yaşta Emirates Golf Kulübü tarafından düzenlenen Dubai Desert Classic'e davet edilen Paige Spiranac, dünyanın en önemli golf yıldızlarıyla birlikte yarışma fırsatı yakaladı.

Genç yaşta Emirates Golf Kulübü tarafından düzenlenen Dubai Desert Classic'e davet edilen Paige Spiranac, dünyanın en önemli golf yıldızlarıyla birlikte yarışma fırsatı yakaladı.
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TEHDİT ALMIŞTI

TEHDİT ALMIŞTI
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Ünlü golfçü Paige Spiranac, daha önce The Guardian'a verdiği röportajda ölüm tehditleri aldığını söylemişti.

Ünlü golfçü Paige Spiranac, daha önce The Guardian'a verdiği röportajda ölüm tehditleri aldığını söylemişti.
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Paige Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıklamıştı.

Paige Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıklamıştı.
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Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.
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Verdiği röportajda Paige, 2015’te Dubai’deki Kadınlar Avrupa Turu, etkinliğine davet edildiğinde yaşadıklarını anlatmıştı.

Verdiği röportajda Paige, 2015’te Dubai’deki Kadınlar Avrupa Turu, etkinliğine davet edildiğinde yaşadıklarını anlatmıştı.
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Başarıları yüzünden değil, paylaşımları ve sosyal medyadaki etkisi yüzünden etkinliğe çağrıldığını söyleyen Spiranac, “Buna rağmen orada oyun oynarken giydiğim elbise büyük tepki çekti. Kıyafetim yüzünden ölüm tehditleri aldım” dedi.

Başarıları yüzünden değil, paylaşımları ve sosyal medyadaki etkisi yüzünden etkinliğe çağrıldığını söyleyen Spiranac, “Buna rağmen orada oyun oynarken giydiğim elbise büyük tepki çekti. Kıyafetim yüzünden ölüm tehditleri aldım” dedi.
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"SUÇLU DURUMUNA DÜŞMEKTEN SIKILDIM"

"SUÇLU DURUMUNA DÜŞMEKTEN SIKILDIM"
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Başarılı sporcu röportajdaki sözlerine, tercih ettiği dekolte kıyafetler yüzünden suçlu durumuna düşürülmekten sıkıldığını dile getirerek devam etmişti.

Başarılı sporcu röportajdaki sözlerine, tercih ettiği dekolte kıyafetler yüzünden suçlu durumuna düşürülmekten sıkıldığını dile getirerek devam etmişti.
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Spiranac, “Ben golf sporuna diğer bütün profesyonel sporculardan daha çok katkı sağladım” dedi.

Spiranac, “Ben golf sporuna diğer bütün profesyonel sporculardan daha çok katkı sağladım” dedi.
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Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu anlattı.

Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu anlattı.
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'İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor' diyen güzel golfçü, Instagram'da tam 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

'İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor' diyen güzel golfçü, Instagram'da tam 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
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1993 doğumlu Paige Spiranac, Arizona Üniversitesi mezunu. Paige, 1.68 cm boyunda.

1993 doğumlu Paige Spiranac, Arizona Üniversitesi mezunu. Paige, 1.68 cm boyunda.
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!

Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Anahtar Kelimeler:
Paige Spiranac golf Dubai Desert Classic

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