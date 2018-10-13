Hayalleri gerçek oldu!

Spiranac, dünyaca ünlü sporcularla bir arada olacak.
Paige Spiranac, Dubai Desert Classic'e davet edildi
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Instagram hesabı sayesinde adını duyuran profesyonel golfçü Paige Spiranac'a güzel haber geldi. 24 yaşındaki sporcu Dubai'de dünya yıldızlarıyla yarışmak için davet aldı.
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Genç yaşta Emirates Golf Kulübü tarafından düzenlenen Dubai Desert Classic'e davet edilen Paige Spiranac, dünyanın en önemli golf yıldızlarıyla birlikte yarışma fırsatı yakaladı.
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Ünlü golfçü Paige Spiranac, daha önce The Guardian'a verdiği röportajda ölüm tehditleri aldığını söylemişti.
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Paige Spiranac, geçmişte cinsel ayrımcılığa, tacize ve hatta ölüm tehditlerine maruz kaldığını açıklamıştı.
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Daha önce çıplak fotoğrafları basına sızan ünlü golfçü, bu süreçte şantaja uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.
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Verdiği röportajda Paige, 2015’te Dubai’deki Kadınlar Avrupa Turu, etkinliğine davet edildiğinde yaşadıklarını anlatmıştı.
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Başarıları yüzünden değil, paylaşımları ve sosyal medyadaki etkisi yüzünden etkinliğe çağrıldığını söyleyen Spiranac, “Buna rağmen orada oyun oynarken giydiğim elbise büyük tepki çekti. Kıyafetim yüzünden ölüm tehditleri aldım” dedi.
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"SUÇLU DURUMUNA DÜŞMEKTEN SIKILDIM"
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Başarılı sporcu röportajdaki sözlerine, tercih ettiği dekolte kıyafetler yüzünden suçlu durumuna düşürülmekten sıkıldığını dile getirerek devam etmişti.
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Spiranac, “Ben golf sporuna diğer bütün profesyonel sporculardan daha çok katkı sağladım” dedi.
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Spiranac, erkeklerin domine ettiği bir spor olan golfte bir figüran olarak görülmenin de son derece sinir bozucu olduğunu anlattı.
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'İnsanlar yalnızca dekolte giyindiğim için şu anki bulunduğum noktada olduğumu zannediyor' diyen güzel golfçü, Instagram'da tam 1.5 milyon kişi tarafından takip ediliyor.
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1993 doğumlu Paige Spiranac, Arizona Üniversitesi mezunu. Paige, 1.68 cm boyunda.
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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Hayallerini gerçeğe dönüştürdü!
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