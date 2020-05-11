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Paige Spiranac'tan olay paylaşım

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 11.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac koronavirüs salgınından dolayı vaktini evde geçiriyor.

Amerikalı ünlü golfçü Paige Spiranac, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vaktini evde geçirirken, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ses getiriyor. Güzel golfçu Instagram hesabından takipçilerine golf dersi verdi.

DÜNYANIN EN ÇEKİCİ GOLFÇÜSÜ İLAN EDİLMİŞTİ

Zaman zaman cesur paylaşımlara imza atan Paige Spiranac, mesleğine evde de olsa ara vermiyor. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da 'Dünya'nın en çekici golfçüsü' ilan edilen Spiranac, evinde sporuyla ilgili püf noktaları paylaştı.

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"BENİ KULLANIYORLARDI"

Amerikalı ünlü golfçü, geçmişte birlikte olduğu erkeklerin, spordaki uzmanlıklarından yararlanmak için onunla çıktığını iddia etti. Ünlü golfçü, "Ne yazık ki çocuklar beni golf dersleri almak, golf ekipmanlarını öğrenmek ve golf topları için kullanıyorlardı." itirafında bulundu.

GÖĞÜSLERİYLE GOLF OYNAMIŞTI

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Koronavirüs salgını nedeniyle kendisini eve kapatan başarılı sporcu Paige Spiranac, golf oynadığı sırada yaptığı vuruşla yine adından söz ettirmişti. Evde çalışmalar yapan Paige Spiranac, gögüslerinin arasına golf sopasını sıkıştırarak vuruş yaptı ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. ABD'li golfçünün bu videosu 2 milyona yakın görüntülenme almıştı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Paige Spiranac'ın 2.5 milyon takipçisi bulunuyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
böyle golfçüye can kurban!!
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