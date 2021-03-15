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Paige Spiranac'tan olay tepki: Samimiyetsiz!

15.03.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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Paige Spiranac'tan olay tepki: Samimiyetsiz!

Ünlü golfçü Paige Spiranac, Bryson DeChambeau'nun Tiger Woods ile ilgili söylediği sözlerin ardından Twitter'dan şoke eden ifadeler kullandı.

Ünlü golf oyuncusu ve Instagram yıldızı Paige Spiranac, Bryson DeChambeau'nun Tiger Woods ile yaptığı konuşmayı anlatmasını çok sert sözlerle eleştirdi.

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DeChambeau, eski dünya 1 numarası Westwood'la kafa kafaya gittiği karşılaşmayı tek bir vuruşla mağlup etmesinin ardından Arnold Palmer Davetiyesini kazandı. Arnold Palmer, DeChambeau'nun her zaman kazanmayı hayal ettiği bir turnuvaydı. DeChambeau spordaki ilham kaynaklarından biri olan Arnold Palmer turnuvasına katılmanın sevincini yaşarken bir diğer ilham kaynağından bahsetti.

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DeChambeau kazandığı maçın ardından Tiger Woods ile ilgili açıklamalarda bulundu ve "Bu sabah Tiger Woods'dan bir mesaj aldım ve burada çok iyi bir iş çıkardım. Ne olursa olsun savaşmaya devam etmeyi ve Bay Palmer'ın dediği gibi cesurca oynamayı konuştuk" ifadelerini kullandı.

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Ünlü golfçü ve Instagram yıldızı Paige Spiranac, DeChambeau'nun Tiger Woods ile ilgili kullandığı sözleri Twitter hesabından çok sert sözlerle eleştirdi.

Spiranac, DeChambeau'nun Tiger Woods ile ilgili söylediği sözleri 'samimiyetsiz' olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı; Ona saygı duyabilirim fakat onu hala sinir bozucu bulabilirim.

Spiranac, bir DeChambeau hayranına cevap olarak onu samimiyetsiz bulduğunu ifade etti. Spiranaca'ın bu sözlerine destek veren takipçileri de oldu.

Spiranac'ın bir takipçisi 'Sponsorların teşekkürü biraz fazlaydı.' ifadelerini kullanarak güzel golfçüye DeChambeau konusunda destek çıktı.

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