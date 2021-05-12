Pakistan’da Ramazan Bayramı sofralarını ‘Biryani’ yemeği süsleyecek

Basmati türü pirince 13 farklı baharatın eklenmesiyle etli, tavuklu ve sebzeli şekilde yapılan Biryani, ülkedeki hemen her köşe başında büyük kazanlarda pişirilip satılıyor ayrıca evlerde de hazırlanıyor. Ramazan Bayramı'na özel olarak bol baharatlı şekilde hazırlanan Biryani, eve gelen misafirlere ikram ediliyor.

PAKİSTAN’IN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir ailenin yanında aşçılık yapan Afganistan Türkmeni Seyid Velidzade, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "35 senedir Pakistan’da yaşıyorum ve 15 yıldır aşçılık yapıyorum. Ramazan bitmek üzere ve bayrama yaklaşıyoruz. Pakistan’da gerek günlük hayatta gerekse bayramda Biryani severek tüketiliyor." ifadelerini kullandı.

Velidzade, Biryani'nin şehirden şehre farklı lezzetlerde hazırlandığına dikkat çekerek, "Ramazanda ağır olmaması için etten ziyade tavuklu Biryani tercih ediliyor. Bayramda da misafirlere ikram ediliyor. Türkiye’nin vazgeçilmezi nasıl ki baklava ise Pakistan’da da Biryani'dir." dedi.

BAYRAMA ÖZEL OLARAK BOL BAHARATLI YAPILIYOR

İslamabad'da eğitmenlik yapan Ömer Şabir de Pakistan halkının Biryani yemeyi gerçekten çok sevdiğini ifade ederek, "Önceleri bu yemek daha çok Sindh eyaletinde meşhurdu. Fakat şimdi bu durum değişti ve ülkenin her bölgesinde halk bu yemeği özellikle Kurban ve Ramazan Bayramlarında tüketmeyi seviyor." diye konuştu.