Dondurulmuş bayram yuvalanmasına ilgi arttı! Bayram için yuvalama mesaisi başladı

Türkiye’nin tescilli gastronomi kenti olan Gaziantep’te Ramazan Bayramı yemeği olarak bilinen ve meşakkatli yapımı nedeniyle kadınların bir araya gelerek topluca yaptığı yuvalama da pandemiden olumsuz etkilendi. Daha önceki bayramlarda topluca bir araya gelerek yuvalama yapan kadınlar, bu bayram vaka sayılarının fazlalığı ve tam kapanma nedeniyle bir araya gelemeyince çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu. Yaşanan bu durum sonrası Gaziantep’te bir firma tarafından üretilen dondurulmuş yuvalamalar kentten ve çevre illerden yoğun talep aldı.

Tam kapanma nedeniyle özellikle bayram yuvalamasına talebin yoğun olduğunu söyleyen Gaziantep merkezli dondurulmuş yemek şirketi yetkilileri, hem dondurulmuş yuvalamaya olan yoğun talebi, hem de dondurulmuş yuvalamanın yapım aşamalarını anlattı. Kente has bayram yuvalamalarını el değmeden ürettiklerini söyleyen firma yetkilileri, satın alınan ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini de vurguladı.

“EL DEĞMEDEN ÜRETİM YAPIYORUZ”

Dondurulmuş yuvalamayı el değmeden üreterek müşterilere ulaştırdıklarını ifade eden dondurulmuş yemek şirketi İletişim Sorumlusu İzel Kasap, “Tam kapanma dönemindeyiz. Geleneksel Ramazan Bayramı yemeği olan yuvalamanın üretimini dondurulmuş şekilde yıllardır yapıyoruz. Bu yıl tam kapanma nedeniyle üretimimiz daha da yoğunlaştı. Çünkü, yuvalama yapımı kolay bir yemek olmadığı ve kapanma nedeniyle kadınlar evlerinde toplanarak yuvalama yapamayacağı için dondurulmuş ürünlerimize talep arttı. Bu yüzden kadınlar donuk ve hazır ürünleri tercih ediyorlar. Biz de bu talebi karşılamak için yoğun mesai harcayarak el değmeden üretim yapıyoruz” dedi.