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Dondurulmuş bayram yuvalanmasına ilgi arttı! Bayram için yuvalama mesaisi başladı

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı öncesinde gastronomi şehri olarak anılan Gaziantep’te ‘yuvalama’ mesaisi başladı. Koronavirüs salgını ve tam kapanma nedeniyle yapımı oldukça meşakkatli olan yuvalama yemeği için yeni bir yöntem geliştirildi. Yuvalamayı yapmakta sıkıntı yaşayan kadınlar ise çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu. Dondurulmuş yemek şirketi ise yuvalama siparişlerine yetişebilmek için yoğun mesai yapmaya başladı.

Dondurulmuş bayram yuvalanmasına ilgi arttı! Bayram için yuvalama mesaisi başladı

Türkiye’nin tescilli gastronomi kenti olan Gaziantep’te Ramazan Bayramı yemeği olarak bilinen ve meşakkatli yapımı nedeniyle kadınların bir araya gelerek topluca yaptığı yuvalama da pandemiden olumsuz etkilendi. Daha önceki bayramlarda topluca bir araya gelerek yuvalama yapan kadınlar, bu bayram vaka sayılarının fazlalığı ve tam kapanma nedeniyle bir araya gelemeyince çareyi dondurulmuş yuvalamada buldu. Yaşanan bu durum sonrası Gaziantep’te bir firma tarafından üretilen dondurulmuş yuvalamalar kentten ve çevre illerden yoğun talep aldı.

Tam kapanma nedeniyle özellikle bayram yuvalamasına talebin yoğun olduğunu söyleyen Gaziantep merkezli dondurulmuş yemek şirketi yetkilileri, hem dondurulmuş yuvalamaya olan yoğun talebi, hem de dondurulmuş yuvalamanın yapım aşamalarını anlattı. Kente has bayram yuvalamalarını el değmeden ürettiklerini söyleyen firma yetkilileri, satın alınan ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini de vurguladı.

“EL DEĞMEDEN ÜRETİM YAPIYORUZ”

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Dondurulmuş yuvalamayı el değmeden üreterek müşterilere ulaştırdıklarını ifade eden dondurulmuş yemek şirketi İletişim Sorumlusu İzel Kasap, “Tam kapanma dönemindeyiz. Geleneksel Ramazan Bayramı yemeği olan yuvalamanın üretimini dondurulmuş şekilde yıllardır yapıyoruz. Bu yıl tam kapanma nedeniyle üretimimiz daha da yoğunlaştı. Çünkü, yuvalama yapımı kolay bir yemek olmadığı ve kapanma nedeniyle kadınlar evlerinde toplanarak yuvalama yapamayacağı için dondurulmuş ürünlerimize talep arttı. Bu yüzden kadınlar donuk ve hazır ürünleri tercih ediyorlar. Biz de bu talebi karşılamak için yoğun mesai harcayarak el değmeden üretim yapıyoruz” dedi.

“YAPIMI MEŞAKKATLİ TADI LEZZETLİ”

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Yuvalama yemeğinin yapımı hakkında da bilgi veren İzel Kasap, “Çalışan kadınların, herkesin çok kolay ve rahatlıkla yapabilmesi için biz bu yemeği hazır olarak onlara sunuyoruz. Normalde bu yemeğin yapımı çok uzun sürüyor ve en az 5-6 kişinin yardımıyla yapılması gerekiyor. Hamur yoğrulduktan sonra elde yuvarlanıp adını aldığı yuvalama şekli veriliyor. Şekil verilen yuvalama haşlanıyor. Daha sonra et ve nohut haşlanıyor. Ardından haşlanmış etin ve nohudun içerisine marine edilmiş yoğurt ekleniyor. Kısık ateşte karıştırarak kısa bir süre pişirdikten sonra servis ediliyor. Servis edilirken de üzerine nane ve yağdan oluşan sos ilave ediliyor" ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP’TE ÇOK DEĞERLİ VE ÖZEL BİR YEMEK”

Yuvalamanın Gaziantep’te sadece Ramazan Bayramı’nda yapılan çok özel bir yemek olduğuna da değinen Kasap, "Bu yemek Gaziantep’te çok değerli ve özel bir yemek. Ramazan Bayramı sabahı, bayram namazı sonrası tüketilen bir yemek. Gaziantep’in elbette bütün yemekleri güzel ancak yuvalamanın yeri çok daha ayrı. Yapımı da çok zor olduğu ve pandemi döneminde olduğumuz için kadınların imdadına biz yetişmek istedik. O yüzden bu yemeğin tüm yapım aşamalarını tamamlayıp donduruyoruz ve öyle satıyoruz. Herkese bu yemeği yemeyi tavsiye ediyorum. Vatandaşlarımızın içleri rahat olsun burada el değmeden üretim yapılıyor. Herhangi bir zararı ve kanserojen üretimi yok. Nasıl evlerimizde etlerimizi dolapta dipfrize edip tekrar kullanıyorsak bu yuvalamayı dolaplarında bekleterek çok rahatlıklarla tüketebilirler” diye konuştu.

(İHA)

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Gaziantep
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