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Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan son uçak Adana'ya ulaştı

24.03.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan son uçak Adana'ya iniş yaptı.

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan son uçak Adana'ya ulaştı

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1342 çadırın yüklendiği 36'ncı uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaktan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla gönderilen diğer çadırlar da üç Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) C-130, bir PAF IL-78, üç Türk hava aracı ile üç Pakistan Uluslararası Hava Yolları (PIA) charter uçuşu ile Türkiye'ye gelmişti.

Ayrıca, diğer yardımlar da İstanbul'a düzenli olarak yapılan seferlerde Pakistan Uluslararası Havayollarına (PIA) ait uçaklardaki boş alanlara yüklenerek gönderilmişti.

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