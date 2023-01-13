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Pakistanlı kız çocukları BTS'i görmek için evden kaçtı

13.01.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da kaybolan iki kız çocuğunun ünlü K-Pop grubu BTS'le tanışmak için evden kaçtığı ortaya çıktı.

Pakistanlı kız çocukları BTS'i görmek için evden kaçtı

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS, dünya çapında hayranlarından büyük ilgi görüyor.

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EVDEN KAÇTILAR

Geçen hafta Pakistan'da kaybolan iki kız çocuğunun Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'tan oluşan BTS grubunu yakından görmek için evden kaçtığı ortaya çıktı.

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GÜNLÜĞÜ BULDULAR

CNN’in haberine göre 13 ve 14 yaşlarında olduğu bilinen kız çocukları, geçtiğimiz cumartesi günü Pakistan'ın Karaçi kentinde kaybolmuştu.

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Yetkililer kız çocuklarının evini ararken bir günlükle karşılaştı ve kızların Güney Koreli pop müzik grubuyla tanışmak için yola çıktığını öğrendi.

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Bölgenin kıdemli polis memuru Abraiz Ali Abbasi, yaptığı açıklamada “Günlükte tren saatleri yazıyordu ve kaçmayı planladıkları başka bir arkadaşlarından bahsediliyordu. O arkadaşlarıyla da görüştük” dedi.
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Güney Kore'ye gitmeye çalışan çocukların evden 1200 kilometre uzaktaki Lahor kentindeki polis merkezinde bulunduğu bildirildi.

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