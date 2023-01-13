Pakistanlı kız çocukları BTS'i görmek için evden kaçtı

Şarkıları, ödülleri ve yaşantılarıyla gündemden düşmeyen ünlü K-pop grubu BTS, dünya çapında hayranlarından büyük ilgi görüyor.

EVDEN KAÇTILAR

Geçen hafta Pakistan'da kaybolan iki kız çocuğunun Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V ve Jungkook'tan oluşan BTS grubunu yakından görmek için evden kaçtığı ortaya çıktı.

GÜNLÜĞÜ BULDULAR

CNN’in haberine göre 13 ve 14 yaşlarında olduğu bilinen kız çocukları, geçtiğimiz cumartesi günü Pakistan'ın Karaçi kentinde kaybolmuştu.

Yetkililer kız çocuklarının evini ararken bir günlükle karşılaştı ve kızların Güney Koreli pop müzik grubuyla tanışmak için yola çıktığını öğrendi.



Bölgenin kıdemli polis memuru Abraiz Ali Abbasi, yaptığı açıklamada “Günlükte tren saatleri yazıyordu ve kaçmayı planladıkları başka bir arkadaşlarından bahsediliyordu. O arkadaşlarıyla da görüştük” dedi.



Güney Kore'ye gitmeye çalışan çocukların evden 1200 kilometre uzaktaki Lahor kentindeki polis merkezinde bulunduğu bildirildi.

