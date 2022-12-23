MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda bugün defnedilecek!

Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda bugün defnedilecek!

23.12.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakize Suda 70 yaşında hayata gözlerini yumdu. Feride, Tarkan: Altın Madalyon, Ayrılık Acısı, Çılgın Dersane gibi filmlerde sergilediği oyunculuk performansıyla hafızalara kazınan ve geçmişte uzun yıllar boyunca magazin programları yapıp köşe yazısı yazan ünlü sanatçı bugün defnedilecek. Peki, Pakize Suda kimdir? Pakize Suda neden öldü?

Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda bugün defnedilecek!

Pakize Suda geçtiğimiz çarşamba günü hayata gözlerini yumdu. Demans hastalığıyla mücadele ettiği bilinen ünlü sanatçı 70 yaşındaydı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Pakize Suda henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilmişti. İşte Pakize Suda hakkında merak edilenler...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 1952'de İzmir'de dünyaya geldi. Ekran önü kariyeri boyunca çok sayıda programın sunuculuğunu üstlendi, dizi ve film projelerinde yer aldı.

Lezzete Yolculuk programı ile çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttı. Her Şeyi Konuşalım programında magazin gündemi yorumladı.

Pakize suda kimdir, neden öldü? Pakize suda hayatını kaybetti! İşte hastalığı

Erguvan Yılları, Pembe Patikler, Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir, Sevda Çiçeği dizilerinde rol aldı.

Dobra Dobra, Her Şeyi Konuşalım, Konuşa Konuşa, Lezzet Yolculuğu, Lezzete Yolculuk, Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim, Pakize Suda İle Gece Yarısı, Pakizeli Günler, Söylemezsem Olmaz, Türkiye Konuşuyor programlarının sunuculuğunu üstlendi.

PAKİZE SUDA NEDEN ÖLDÜ?

Pakize Suda bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Oyuncu, yazar ve şarkıcı olan Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'
Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'Gelen soru ahlaksızlığı gözler önüne serdi! 'Sevgilim 2-3 kadınla aynı anda...'
Güzel voleybolcudan üzen haber! Güzel voleybolcudan üzen haber!
Anahtar Kelimeler:
Pakize Suda pakize suda kimdir altın alış fiyatı altın fiyatlarında son durum altın güncel altın ne altın ne kadar altın ne kadar oldu altın satış fiyatı çeyrek altın alış fiyatı çeyrek altın ne çeyrek altın satış fiyatı çeyrek kaç çeyrek kaç tl cumhuriyet altını satış fiyatı gram altın alış fiyatı gram altın güncel gram altın satış fiyatı güncel altın güncel altın fiyatları tam altın satış fiyatı yarım altın ne kadar yarım altın satış fiyatı yaşında cumhuriyet altın altın güncel fiyatları yarım çeyrek yarım altın alış fiyatı gram altın güncel fiyatları fiyatları altın gram çeyrek tam altın alış fiyatı yatırım yapmak yarım altın ne kadar oldu son durum altın

En Çok Okunan Haberler

Nusret'in başı belaya girdi! O turnuvadan men edilmişti, soruşturma açıldı...

Nusret'in başı belaya girdi! O turnuvadan men edilmişti, soruşturma açıldı...

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıktılar! Milyonlarca liralık vurgun yaptılar

İnternet aramalarında ilk sıralarda çıktılar! Milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Yanan alanlara ne oldu? "Tebrik ederim" diyerek Nevşin Mengü'ye açıkladı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

Gören şaşkına dönüyor! Vatandaşlar isyan etti, fark dudak uçuklattı

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.