Pakize Suda kimdir, neden öldü? Pakize Suda bugün defnedilecek!

Pakize Suda geçtiğimiz çarşamba günü hayata gözlerini yumdu. Demans hastalığıyla mücadele ettiği bilinen ünlü sanatçı 70 yaşındaydı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Pakize Suda henüz 17 yaşındayken Ege güzeli seçilmişti. İşte Pakize Suda hakkında merak edilenler...

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 1952'de İzmir'de dünyaya geldi. Ekran önü kariyeri boyunca çok sayıda programın sunuculuğunu üstlendi, dizi ve film projelerinde yer aldı.

Lezzete Yolculuk programı ile çeşitli yörelerin yemek ve kültürlerini tanıttı. Her Şeyi Konuşalım programında magazin gündemi yorumladı.

Erguvan Yılları, Pembe Patikler, Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir, Sevda Çiçeği dizilerinde rol aldı.

Dobra Dobra, Her Şeyi Konuşalım, Konuşa Konuşa, Lezzet Yolculuğu, Lezzete Yolculuk, Miş Muş Lütfen Bu Konuya Girmeyelim, Pakize Suda İle Gece Yarısı, Pakizeli Günler, Söylemezsem Olmaz, Türkiye Konuşuyor programlarının sunuculuğunu üstlendi.

PAKİZE SUDA NEDEN ÖLDÜ?

Pakize Suda bir süredir demans hastalığıyla mücadele ediyordu. Oyuncu, yazar ve şarkıcı olan Suda, 70 yaşında tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

