Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Pakize Suda'nın hastalığı merak ediliyor. "Demans nedir, Demans belirtileri nelerdir?" soruları araştırılırken, Pakize Suda'nın biyografisi de merak edildi. Peki Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir?

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI DEMANS NEDİR?

Demans, genellikle yaşlılığa bağlı olarak görülmektedir. Bu hastalık, zihinsel kabiliyetin günlük yaşamı etkileyecek derecede düşüş göstermesi hakkında kullanılmakta olan genel bir terimdir. Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirme becerisini azaltan, zihinsel becerilerinde düşüş yaşanmasına sebep olan semptom grubudur. Alzheimer en yaygın demans türü olarak bilinmektedir.

Demans çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bu beyinde sebebi bilinmemekte olan bir süreç olabildiği gibi, bazı sistemik hastalıkların sonuçları olarak, damar hastalıklarından, tümörlerden, madde ve alkol kullanımından veya bu nedenlerden birkaçının beraber olması sebebiyle de ortaya çıkabilir.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Demans belirtileri, sebebine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak yaygın belirtileri şunlardır:

Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma

Karışık işleri yürütmede zorlanma

Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma

Kafa karışıklığı ve odaklanamama

Bilişsel değişiklikler

Hafıza kaybı

İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma

Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik

Psikolojik değişiklikler

Kişilik değişikliği

Depresyon (Bunalım)

Paranoya

Halüsinasyon

Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)

Uygunsuz Davranışlar

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yapmıştır. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerinden olduğu bilinmektedir.

Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere birçok gazeteye köşe yazarlığı yaptı.

Suda, Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı. Hayatı boyunca hiç evlilik yapmamış olan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti.



