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Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli?

06.10.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Demans hastalığı nedeniyle vasi atandığı haberi gelen Pakize Suda'nın hastalığı merak ediliyor. Akıl zayıflığı olarak da bilinen "Demans nedir, Demans belirtileri nelerdir?" soruları araştırma konusu oldu. Pakize Suda'nın kim olduğu ve kariyeri de merak konusu. Peki Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar...

Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Pakize Suda'nın hastalığı merak ediliyor. "Demans nedir, Demans belirtileri nelerdir?" soruları araştırılırken, Pakize Suda'nın biyografisi de merak edildi. Peki Pakize Suda'nın hastalığı nedir? Pakize Suda kimdir?

PAKİZE SUDA'NIN HASTALIĞI DEMANS NEDİR?

Demans, genellikle yaşlılığa bağlı olarak görülmektedir. Bu hastalık, zihinsel kabiliyetin günlük yaşamı etkileyecek derecede düşüş göstermesi hakkında kullanılmakta olan genel bir terimdir. Kişinin günlük faaliyetlerini yerine getirme becerisini azaltan, zihinsel becerilerinde düşüş yaşanmasına sebep olan semptom grubudur. Alzheimer en yaygın demans türü olarak bilinmektedir.

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Demans çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bu beyinde sebebi bilinmemekte olan bir süreç olabildiği gibi, bazı sistemik hastalıkların sonuçları olarak, damar hastalıklarından, tümörlerden, madde ve alkol kullanımından veya bu nedenlerden birkaçının beraber olması sebebiyle de ortaya çıkabilir.

DEMANS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Demans belirtileri, sebebine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak yaygın belirtileri şunlardır:

Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma
Karışık işleri yürütmede zorlanma
Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma
Kafa karışıklığı ve odaklanamama
Bilişsel değişiklikler
Hafıza kaybı
İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma
Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik
Psikolojik değişiklikler
Kişilik değişikliği
Depresyon (Bunalım)
Paranoya
Halüsinasyon
Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)
Uygunsuz Davranışlar

PAKİZE SUDA KİMDİR?

23 Nisan 1952 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Pakize Suda, kariyeri boyunca oyunculuk, kitap ve köşe yazarlığı yapmıştır. Şu anda 69 yaşında olan ünlü isim, 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş ve Girit Türklerinden olduğu bilinmektedir.
Pakize Suda, bir dönem Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere birçok gazeteye köşe yazarlığı yaptı.

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Suda, Ağız Tadıyla Sevişemedik ve Yenmiş Yutulmuş Sözler isimli iki kitap kaleme aldı aynı zamanda Lezzete Yolculuk ve Türkiye Konuşuyor, gibi programlarda da sunuculuk yaptı. Hayatı boyunca hiç evlilik yapmamış olan Pakize Suda, verdiği bir röportajda, kariyeri için evlenmediğini ve çocuk yapmadığını, evlenmeyi değil kariyerini seçtiğini dile getirmişti.


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