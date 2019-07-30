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'Palalı Sabri' kuzeninin vurulması olayından aranıyor

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YAŞAM  | 30.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Şişli'de kamuoyunda "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi, kuzeni Ziver Çelebi'nin (33) vurulması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla aranıyor. Olayda gözaltına alınan 4 kişi tutuklanırken, polisin Palalı Sabri'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Şişli, Yayla Mahallesi'nde 5 Temmuz 2019 tarihinde evine girmek üzere olan Ziver Çelebi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Çelebi, kendisini kuzeni "Palalı Sabri" olarak bilinen Sabri Çelebi'nin vurdurduğunu iddia etmişti.

"DEFALARCA BENİ ARAYARAK TEHDİT ETTİ"

Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ziver Çelebi'nin, Sabri Çelebi ile birlikte bir eğlence mekanı işlettiği, daha sonra Ziver Çelebi'nin Sabri Çelebi'nin yanından ayrılarak Faruk İ. ile başka bir mekan işletmeye başladığı, bu nedenle de aralarında husumet çıktığı belirlendi. Ziver Çelebi'nin poliste verdiği ifadesinde "Bu husumet sonrasında ortağım Faruk İ. vuruldu. Ondan sonra Sabri Çelebi beni defalarca arayarak tehdit etti." dediği öğrenildi.

Polis yaptığı çalışmalar sonucu yaralama olayına karışan Mehmet Kadri Y.(25), Ferhat D.(19), Mustafa B.(20) ve Mahsun T.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı.

Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerden Ferhat D.'nin daha önce iki kişiyi Ziver Çelebi'nin vurulması için ikna etmeye çalıştığı, ancak kabul etmedikleri için dövdüğü, onlarda bulunan 1000 lirayı gasp ettiği öğrenildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, PALALI SABRİ ARANIYOR

Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Olayla ilgili halen yurt dışında olduğu tespit edilen Sabri Çelebi'yi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli palalı sabri

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