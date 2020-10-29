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Palamut pilakisi nasıl yapılır? Palamut pilaki tarifi nedir? MasterChef palamut pilakisi malzemeleri ve tarifi

Metin Yamaner Metin Yamaner 29.10.2020 23:16 | Son Güncelleme:
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Palamut pilakisi nasıl yapılır? Palamut pilaki tarifi nedir? MasterChef palamut pilakisi malzemeleri ve tarifi

MasterChef dokunulmazlık oyununda yapılan Çanakkale palamut pilakisi tarifi ise merak edilenler arasında yerini aldı. Peki 29 Ekim Perşembe MasterChef 2020’de yarışmacıların hazırladığı Çanakkale palamut pilakisi yemeği nasıl yapılır? İşte MasterChef 2020 palamut pilaki malzemeleri ve püf noktaları.

MasterChef Türkiye'nin Çanakkale özel bölümde ekrana gelen birbirinden lezzetli tariflerden biri de palamut pilakisi oldu. Palamut pilakisi yapılışını, malzemelerini ve püf noktalarını araştırmaya başladı. Peki MasterChef palamut pilakisi nasıl yapılır? İşte palamut pilakisi tarifi.

PALAMUT PİLAKİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 Orta boy palamut balığı

3 Adet orta boy soğan

3 Orta boy domates

4-5 Adet yeşil biber

3-4 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım bağ maydanoz

Tuz, Karabiber,

Arzuya göre birkaç adet defne yaprağı

Yarım limonun suyu ( Yahut dilimlenmiş limon )

PALAMUT PİLAKİ NASIL HAZIRLANIR?

Balıklarınızı temizleyip halka şeklinde kesin.

Kestiğiniz balıkları önce suyla yıkayın, sonra 15-20 dk buzlu suda kanını atmasını bekleyip, yeniden sudan geçirin.

Fazla suyunu atması için süzgece aldığınız balıklarınızın üzerine bir parça tuz gezdirip pilakinizin sosunu hazırlamya geçin.

Soğanlarınızı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın.

Soğanlarınızı zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun.

Çekirdek yatklarını temizlediğiniz kuşbaşı domatesleri ve ince doğanmış yeşil biberlerinizi pembeleşen soğanlara ilave edin.

1 tatlı kaşığı şeker ilave edilir ve tuzu, karabiberi ayarlanıp domatesler suyunu salıncaya kadar pişirmeye devam edin.

Bir fırın tepsisinin altına sosun 2/3’ünü yayın.

Sosun üzerine yuvarlak kesilmiş ve suyu süzdrülmüş balıklarınızı yerleştirin.

Sosun geri kalanını üzerine güzelce yaydırıp, kıyılmış maydonozları üzerine gezdirin.

Arzuya göre limonları dilimleyip sosun üzerine ekleyebildiğiniz gibi, dilerseniz servis aşamasında ( özellikle soğuk yenilecekse ) balığın üzerine suyunu gezdirin.

Birkaç defne yaprağını fırın tepsisine ilave edin.

Üzerine ateşe dayanıklı bir fırın folyösünü sıkıca sarıp, bıçakla birkaç yerinden delin.

Orta hararetli fırında en az yarım saat fırınladıktan sonra, folyöyü alıp 10 dk daha fırınlamaya devam edin. Defne yapraklarını uzaklaştırıp, ılık olarak servis edin.

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