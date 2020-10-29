Palamut pilakisi nasıl yapılır? Palamut pilaki tarifi nedir? MasterChef palamut pilakisi malzemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye'nin Çanakkale özel bölümde ekrana gelen birbirinden lezzetli tariflerden biri de palamut pilakisi oldu. Palamut pilakisi yapılışını, malzemelerini ve püf noktalarını araştırmaya başladı. Peki MasterChef palamut pilakisi nasıl yapılır? İşte palamut pilakisi tarifi.

PALAMUT PİLAKİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

2 Orta boy palamut balığı

3 Adet orta boy soğan

3 Orta boy domates

4-5 Adet yeşil biber

3-4 Yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı şeker

Yarım bağ maydanoz

Tuz, Karabiber,

Arzuya göre birkaç adet defne yaprağı

Yarım limonun suyu ( Yahut dilimlenmiş limon )

PALAMUT PİLAKİ NASIL HAZIRLANIR?

Balıklarınızı temizleyip halka şeklinde kesin.

Kestiğiniz balıkları önce suyla yıkayın, sonra 15-20 dk buzlu suda kanını atmasını bekleyip, yeniden sudan geçirin.

Fazla suyunu atması için süzgece aldığınız balıklarınızın üzerine bir parça tuz gezdirip pilakinizin sosunu hazırlamya geçin.

Soğanlarınızı yarım ay şeklinde piyazlık doğrayın.

Soğanlarınızı zeytinyağı ile pembeleşinceye kadar kavurun.

Çekirdek yatklarını temizlediğiniz kuşbaşı domatesleri ve ince doğanmış yeşil biberlerinizi pembeleşen soğanlara ilave edin.