YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Palandöken ABD, Rusya, Norveç ve Ukrayna'dan kayak meraklılarını ağırlıyor

Palandöken ABD, Rusya, Norveç ve Ukrayna'dan kayak meraklılarını ağırlıyor

04.02.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en uzun pistleriyle ziyaretçilerine 15 kilometre kesintisiz kayak imkanı sunan Palandöken, kolay ulaşım, konforlu konaklama, doğa sporları seçenekleriyle de öne çıkıyor - ABD'li Elizabeth Kimmel: - "İlk geldiğimde bir hafta kalmıştık, çok beğendim, bu kez de iki haftalığına geldim. Buradaki pistleri çok seviyorum ve çok iyi vakit geçiriyorum"

YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, her düzeye uygun uzun pistleri, konforlu otelleri ve doğa sporları imkanıyla ABD, Rusya, Norveç gibi ülkelerden turistlerin de ilgisini çekiyor.

Hem profesyonellerin hem de yeni başlayanların keyifle kayak yapabildiği ve 3200 rakımlı Ejder Zirvesi ile adrenalin tutkunlarını da cezbeden Palandöken, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kolay ulaşım, konforlu konaklama, doğa sporları avantajlarıyla öne çıkan merkez, Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise sayılı uzunluktaki pistleriyle ziyaretçilerine 15 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Uçakların güvenli iniş kalkışını sağlayan CAT 3A sistemi bulunan Erzurum Havalimanı'na 15 dakikalık mesafede bulunan merkez, kayakseverlerin gözde kış tatili adresleri arasında bulunuyor.

- Yabancı turistler kafilelerle Palandöken'e geliyor

Palandöken, bu sıralar kafileler halinde gelen ABD'li, Ukraynalı, Norveçli ve Rus turistleri ağırlıyor.

Buz tırmanışı, dağ kayağı gibi birçok aktivitenin bulunduğu merkeze gelenler, canlı müzik eşliğinde eğlenip, aydınlatılan pistlerde gece kayağı da yapabiliyor.

ABD'li Elizabeth Kimmel, AA muhabirine, Palandöken Kayak Merkezi'ne ikinci kez geldiğini söyledi.

Kentte bu kez daha uzun kalacağını ifade eden Kimmel, şöyle konuştu:

"İlk geldiğimde bir hafta kalmıştık, çok beğendim ve bu kez de iki haftalığına buraya geldim. Buranın pistlerini çok seviyorum, çok iyi vakit geçiriyorum. Burada ekipman kiralamak çok kolay, bu yüzden burayı tercih ettim. Sabah kalkıp hemen kayak yapıyorum, sonra kahvaltı yapıp otelin kafesinde vakit geçiriyorum. Öğleden sonra kayak yapıyorum. Erzurum'u ve kayak merkezini seviyorum. Gece kayağı hiç yapmadım ama yapmayı düşünüyorum."

- Merkezi çok beğenen turistler, tekrar gelmek istiyor

Rusya'dan gelen Victoria Karaöz ise Palandöken'i ilk kez ziyaret ettiğini anlattı.

Ailesiyle merkezde güzel vakit geçirdiğini belirten Karaöz, "Çocuk ve yetişkinlere uyan pistleri var. Erzurum'un kayak merkezi çok güzel, tekrar gelmek istiyorum. Çalışanlar iyi, bize yardım ediyorlar. Özellikle eğitmenler çok güzel Rusça konuşuyor, bu yüzden hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Daha önce Uludağ'a gitmiştim, orası da güzel ama buranın pistleri daha uygun ve güzel. Daha sonra da buraya geleceğim." dedi.

Ukraynalı Dimitry Zvyagıntsev da kayak merkezinde her düzeye hitap eden pist olduğuna işaret ederek, "Mavi, siyah ve kırmızı diye her kayak seviyesine göre pistler var. Ukrayna ve Rusya'nın büyük merkezlerine gittim ama burası kadar büyük değiller. Buranın rakımı da çok yüksek. Özellikle zor olan pistleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Norveçli Odd Roar Olsen, Palandöken'e ikinci kez geldiğini aktardı.

Ülkesinde de çok sayıda kayak merkezi bulunduğunu anlatan Olsen, "Ülkemizdeki kayak merkezleri küçük çaptalar ve daha az insan var. Servis ve restoran gibi şeyler burada çok gelişmiş. Burada olmamızın sebebi de bu. Herkese göre pist var ve bu çok önemli. İnsanlara da kesinlikle burayı tavsiye ediyorum. Koronavirüs olmasaydı, erkek kardeşim de Norveç'ten ailesiyle gelecekti. Türkiye'yi her zaman tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huduttaki güvenlik duvarı sınırdan kaçak geçişleri engellediHuduttaki güvenlik duvarı sınırdan kaçak geçişleri engelledi
Sivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdüSivasspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
İstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyorİstanbul'da motorlu kuryelerin zam protestosu sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Amerika Norveç Ukrayna

Erzurum Namaz Vakitleri 4 Şubat Cuma

İmsak
05:48
Sabah
07:14
Öğle
12:34
İkindi
15:18
Akşam
17:44
Yatsı
19:04

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Cuma

Güven Eczanesi
Palandoken
Çaykara Eczanesi
Yakutiye
Bizim Eczanesi
Yakutiye
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Bu işaretlere dikkat! Cinsel hayatınızı etkiliyor

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Eşcinsel bireylere sodomi suçu! Hapisten sonra idam cezası...

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Her geçen gün artıyor! Uzmanlardan endişe verici açıklama

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

Fetiş sitelerinde görünce para karşılığında...

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.