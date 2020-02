Palandöken Belediyesinde sözleşme sevinci

Palandöken Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanlığı arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. Başkan Muhammet Sunar, “Palandöken’in 2023 hedeflerine ulaşması noktasında alın teri ve emeğini ortaya koyan kardeşlerimize minnettarız” dedi.

Palandöken Belediyesi hizmet binasında düzenlenen törende, Belediye ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. 2020 yılı için en yüksek yüzde 27, 2021 yılı için de ortalama yüzde 13 zammın öngörüldüğü sözleşme Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal arasında imzalandı. Toplu Sözleşme imza törenine, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ile Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri ve belediyede görev yapan işçiler katıldı.

Aksakal: “İşçi kardeşlerim adına başkanımıza teşekkür ediyorum”

Toplu İş Sözleşmesini değerlendiren Hizmet İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Erol Aksakal, sözleşme sürecinin her iki tarafın da pozitif yaklaşımı ve iyi niyetiyle kaydedildiğini, öngörülen zam oranlarının günün şartlarına göre yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Görüşmeler süreci ve sonucu itibariyle ortaya konan iyi niyete işaret eden Aksakal, Başkan Sunar’a teşekkür ederek, “Parasal konularda belediye başkanımız işçi arkadaşlarımızın, emekçi arkadaşlarımızın bulunduğu şartları dikkate alarak, sendikamızla iyi bir toplu iş sözleşmesi gerçekleştirmiştir. Her iki tarafın da ortak paydası ‘İşçinin alın teri kurumadan hakkı teslim edilmelidir’ düsturuyla ifade edilen hakkaniyet anlayışıdır. Palandöken Belediyesinin elbette ki bir güler yüze ihtiyacı vardı. İşçisiyle, personeliyle, memuruyla, müdürüyle, başkan yardımcısıyla istişareli bir şekilde yapılan yönetim, elbette ki işyerinde huzuru sağlayacaktır. Güler yüzünden, anlayışından dolayı ve toplu iş sözleşmesindeki neticeden dolayı Sayın Başkanımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğu pozitif yaklaşım, sergilediği özveri her türlü takdirin üstündedir. Sözleşmenin taraflara hayırlı olmasını diliyor, Başkan Sunar’a ortalamaların üstündeki zammı sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Sunar’dan gönül belediyeciliği vurgusu

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da sözleşme sonrası yaptığı açıklamada, Gönül Belediyeciliği anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirerek, “Kıymetli arkadaşlar bizler hepinizin malumu olduğu üzere yakın bir süreç içerisinde göreve geldik. Göreve geldiğimiz süreç daha yeni diyebileceğimiz ölçekte kısa bir süreç. 2019 yerel seçimlerinde bir sloganımız vardı. ‘Gönül Belediyeciliği’ diyorduk. Temel amacımız bizim gönüllere dokunabilmek. Gönüllere hitap edebilmek, insanlar ile mutlu bir şekilde yaşayabilmek ve mutlu bir şekilde üretebilmek. Dolayısıyla hep beraber aynı şehrin içerisinde birbirine kardeşçe duygular içerisinde yaşayabilmek gibi bir amaçla gönül belediyeciliği yapıyoruz” diye konuştu.

“Gönlümüzü evvela personelimize açtık”

AK Belediyecilik vizyonu ve Gönül belediyeciliği anlayışları doğrultusunda çalışanlar ve hizmet edilen kesim arasında önceliği istişareye verdiklerini belirten Başkan Sunar, “Gönül Belediyeciliğini biz bu şehrin bütün insanlarına şamil kılmak isterken belediyemizde kendi çalışanlarımızı bundan ayrı tutmamız mümkün değildi. Evvela gönlümüzü biz kendi çalışanlarımıza açtık. Sonrada buradan dalga dalga yayılan bir enerji ile ilçemiz ve şehrimiz insanının gönlüne dokunduk, dokunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Güçlü bir palandöken için el ele, gönül gönüle verdik”

“Palandöken Belediyesi çerçevesinde yaptığınız iş benim için çok kıymetli. Bu ilçe için de çok kıymetli. Neticede ürettiğiniz her şey İnsanımıza hizmet olarak ulaşıyor” sözleriyle Belediye işçilerine seslenen Başkan Sunar, “Üretmenin hazzını hep beraber yaşıyoruz. Güçlü bir belediyeyi, kaliteli hizmet üreterek oluşturabiliriz. Birbirine düşman, birbirine hasım insanlar olarak değil, kardeşane duygular ile, el ele, gönül gönüle vererek güçlü bir belediye oluşturabiliriz. Özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarla Palandöken ilçemizi 2023 hedefine ulaştıracağız. Böylece hizmet ve üretim odaklı bir anlayışla çocuklarımıza mesut olabilecekleri, bir ilçe bırakacağız. Bunun yanı sıra ülkemize ve milletimize hizmet etmenin şerefine ulaşmış olacağız. Sizlerin emekleri bizim için kutsal” açıklamalarında bulundu.

Sunar’dan Hak Vurgusu

Konuşmasının son bölümünde “İşçinin hakkını hakkıyla vermek, bizim en büyüm şiarımızdır” diyerek çalışanların hak ettiği ücreti alması noktasında gösterdiği hassasiyete dikkat çeken Başkan Sunar, “Toplu iş sözleşmesinde Belediyemizin imkanlarını sarsmadan işçilerimizin şartlarını iyileştirebilmek için azami gayret gösterdik. Hizmetlerimize alın teri damgasını vuran çalışanlarımızı mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık. Hayırlı olsun. Ben bu süreçte gelerek belediyemiz yetkili personeline, gerekse sendika başkanımız ve yönetimine çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.