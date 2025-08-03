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Palandöken’in zirvesinde pedal çevirdiler

Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 AŞ ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Palandöken MTB Cup Series yarışları heyecan dolu anlara sahne oldu.

Palandöken’in zirvesinde pedal çevirdiler
Berker İşleyen

Palandöken Dağı’nın zirvesinde oluşturulan parkurlarda 6 ülkeden katılan yaklaşık 210 sporcu, yarışların ilk gününde dereceye girmek için ter döktü. Zaman zaman sporcuların yaralanmasına karşı hazır bekleyen sağlık görevlileri sakatlanmalara müdahale etti.

Ejder 3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Ukrayna, Belarus, Gürcistan ve Fransa’dan 210 sporcunun katıldığını söyledi.

Erzurum Bisiklet İl Temsilcisi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti Teknik Kurulu Üyesi Mustafa Kocaman da zorlu parkurda sporcuların farklı deneyimler yaşadığını dile getirerek, "Burada birçok sporcu madalyayla birlikte olimpiyat kotası için puan almak noktasında da mücadele ediyor" dedi.

Sporcular da hem zorlu parkurda hem de yüksek irtifada güzel anlar yaşadıklarını dile getirdi.

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bisiklet
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