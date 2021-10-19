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Palhinha: Beşiktaş'a daha fazla gol atabilirdik

19.10.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sporting'in orta saha oyuncusu Palhinha, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Palhinha: Beşiktaş'a daha fazla gol atabilirdik

Sporting'in orta saha oyuncularından Palhinha, temsilcimiz Beşiktaş'ı 4-1 yendikleri mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

Çok iyi oynadıklarını söyleyen Palhinha, "Harika takım oyunundan bahsetmeden benim performansıma geçmek olmaz. Tüm takım muhteşem oynadı. Avrupa'da gittikçe gelişiyoruz ve bugün daha fazla gol de atabilirdik ancak yine de iyi bir sonuç aldık" dedi.

Beşiktaş'ın atmosferine değinen Palhinha, "Çok ateşli bir atmosfer olduğunu biliyorduk ancak ilk birkaç dakikadan sonra alıştık" diye konuştu.

Gruptan çıkacaklarına inandığını söyleyen Portekizli oyuncu, "Teknik direktörümüz de bunun olası olduğunu söyledi. Biz inanıyoruz, her şeyimizi vereceğiz. Daha çok maç var" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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