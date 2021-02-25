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Paloma Faith, göğüslerine lahana koyup paylaştı! İşte sebebi

25.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Paloma Faith, göğüslerine lahana koyup paylaştı! İşte sebebi

39 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Paloma Faith, doğum sonrası süreçte yaşadığı zorlukları anlattı. Göğüslerinin şiştiğini ve ağrılı bir süreç yaşadığını anlatan Faith, acısını dindirmek için ilginç yöntemler denedi.

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan ünlü şarkıcı Paloma Faith, bebeğinin tüketebileceğinden fazla süt ürettiği için göğüslerinin şiştiğini ve ağrılı bir süreç yaşadığını anlattı.

Paloma Faith, doğumdan üç gün sonra yaptığı paylaşımda, göğüslerinin süt nedeniyle dolgunlaştığını, şiştiğini ve güçlü bir ağrı hissettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, acısını dindirmek için her yöntemi denediğini de ekledi.

GÖĞÜSLERİNE LAHANA KOYDU

Faith, daha sonra farklı bir yol denemeye karar vardığını anlattı. Aslında şarkıcının denediği bu yöntem, bir anlamda "kocakarı ilacı" denilecek türden. Faith, acısını dindirmek için göğüslerine lahana koydu.

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O anlarda çektiği fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının, lahananın iltihap söktürücü ve acı dindirici özelliğinden faydalanmak için bunu yaptığı belirtiliyor.

BİRÇOK ANNENİN BAŞINA GELİYOR

Paloma Faith'in başına gelen bu durumu aslında birçok yeni anne yaşayabiliyor. Hiperlaktasyon de denilen bu durum genellikle doğumdan sonraki ilk günlerde meydana geliyor. Bebeğin emme alışkanlıklarının yerleşmesiyle birlikte ortadan kalkıyor.

Ekran Alıntısı

Ancak bazen annenin genetik yatkınlığı, bazı hormonal etkiler bu süreyi uzatabiliyor. Göğüslerde biriken ve fazla üretildiği için bebek tarafından yeteri kadar tüketilmeyen süt göğüslerde dolgunluk hissi ve güçlü ağrıya neden olabiliyor. Bazı durumlarda da bebek anne sütünün dışında başka yiyeceklerle beslenmeye başladığında da aynı sorun ortaya çıkıyor. Göğüslere lahana koymak da bu durumda acıyı azaltmanın bir yöntemi olarak benimseniyor.


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