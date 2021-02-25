Paloma Faith, göğüslerine lahana koyup paylaştı! İşte sebebi

Kısa bir süre önce ikinci kez anne olan ünlü şarkıcı Paloma Faith, bebeğinin tüketebileceğinden fazla süt ürettiği için göğüslerinin şiştiğini ve ağrılı bir süreç yaşadığını anlattı.

Paloma Faith, doğumdan üç gün sonra yaptığı paylaşımda, göğüslerinin süt nedeniyle dolgunlaştığını, şiştiğini ve güçlü bir ağrı hissettiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, acısını dindirmek için her yöntemi denediğini de ekledi.

GÖĞÜSLERİNE LAHANA KOYDU

Faith, daha sonra farklı bir yol denemeye karar vardığını anlattı. Aslında şarkıcının denediği bu yöntem, bir anlamda "kocakarı ilacı" denilecek türden. Faith, acısını dindirmek için göğüslerine lahana koydu.

O anlarda çektiği fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcının, lahananın iltihap söktürücü ve acı dindirici özelliğinden faydalanmak için bunu yaptığı belirtiliyor.

BİRÇOK ANNENİN BAŞINA GELİYOR

Paloma Faith'in başına gelen bu durumu aslında birçok yeni anne yaşayabiliyor. Hiperlaktasyon de denilen bu durum genellikle doğumdan sonraki ilk günlerde meydana geliyor. Bebeğin emme alışkanlıklarının yerleşmesiyle birlikte ortadan kalkıyor.