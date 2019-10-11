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Pamukkale altın yılını yaşadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.10.2019 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Pamukkale, bu yılın ilk 9 ayında 2 milyon 228 bin turisti konuk etti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale için bu senenin 'altın yıl' olduğunu belirterek, "2023 yılında 5 milyon turist hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek" dedi.

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale ören yeri, doğal güzelliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alıyor. Doğal oluşum travertenleriyle, ziyaretçilerine eşsiz bir tatil imkanı sunan 'beyaz cennet', günübirlik ya da uzun süreli tatil yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Hierapolis Antik Kenti'ni içinde barındıran Pamukkale, doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi dokusuyla da hayran bırakıyor. Şifalı sularıyla cazibe noktası haline gelen Pamukkale, su sıcaklığı yaz-kış 36 derece olan Kleopatra Havuzu ile turistlere antik kalıntılar içerisinde yüzme deneyimi sunuyor. Balon ve paraşüt uçuşlarının da yapılabildiği Pamukkale, adrenalin tutkunlarına travertenleri ve antik kalıntıları havadan görme imkanı sağlıyor.

2023 HEDEFİ 5 MİLYON TURİST

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, Pamukkale'nin bu yıl ülke ortalamasının üzerinde ziyaretçi aldığını söyledi. Artan turist sayısının sevindirici olduğunu kaydeden Şen, "Pamukkale ören yeri, 2019'da geçen yıldaki turist sayısını geride bıraktı. Bu yılın ilk 9 ayında, 2 milyon 228 bin turist Pamukkale'yi ziyaret etti. 2018 yılında bu rakam, 2 milyon 189 bindi. 2019, Pamukkale için 'altın yıl' oldu. Bizim hedefimiz bu rakamların hep üzerine koyarak devam etmek. Pamukkale, tüm dünyada tanınan bir nokta, ziyaretçi sayılarımızın artarak devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Yeni tanıtım ve reklam çalışmalarıyla turist sayısının daha da artmasını hedeflediklerini aktaran Şen, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde yoğun bir reklam kampanyası yapılacak. İlave uçak seferleri koyulacak. Bu ülkelerin dünyadaki turizm payı, 350 milyar dolar civarında. Biz özellikle 2020 yılında Pamukkale'ye, bu ülkelerden ciddi bir turist artışı bekliyoruz. 2023 yılında 5 milyon turist hedefimize ulaşmak adına çalışmalarımız sürecek." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
turist Pamukkale

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