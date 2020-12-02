Pamukkale balon turu: bembeyaz bir yolculuk

Pamukkale balon turları kışın genelde günde tek sefer oluyor. Yaz aylarında talebe göre öğle saatlerinde de uçuş olabiliyor. Sabah saat 06.30 gibi Pamukkale travertenler yakınlarında tura katıldığınız firma yetkilileriyle buluşuyorsunuz. Dilerseniz kaldığınız otelden sizi alarak kalkış yapılacak alana getiriyorlar. Balon turları kaç kişilik diye merak ediyorsanız sepetin büyüklüğüne göre değişiyor. 6-8 kişilik olanları da var, 12-14 kişilik olanları da. Sepetin ne kadar büyük olduğu çok önem arz etmiyor. Size ayrılan alanda balon turunun keyfini çıkarıyorsunuz. Öncelikle hava durumuna bakarak, gökyüzüne ışıklı balon gönderiyor rüzgarın yönünü tespit ederek ön hazırlıkları yapıyorlar. Ve saat 07.20 sularında kalkış için balona biniliyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Pamukkale ziyaretçilerine unutulmaz anılar vadediyor. Travertenleriyle, tarihi kalıntılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Pamukkale'de 2015 yılından beri sıcak hava balon turları yapılıyor. Pek çok kişi bilmiyor ancak Pamukkale çevresindeki çeşitli alanlardan gün doğumundan önce gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları aynı zamanda görsel şölen sunuyor. Dilerseniz Pamukkale balon turu na katılarak gün doğumunu havadan izleyebilir, Pamukkaleyi metrelerce yukarıdan seyredebilirsiniz. Dilerseniz balonlar gökyüzünde süzülürken travertenlerde birbirinden güzel fotoğraflar çekebilirsiniz.

Pamukkale balon turu başlamadan pilot kalkışta ve inişte katılımcılara yapması gerekenleri anlatıyor. Sonra balonu ateşleyip içini sıcak havayla iyice dolduruyor ve yerden yavaş yavaş yükselmeye başlıyor balon. 1000 metreye kadar yükseliyor.

NOT: Tur sabahın ilk saatlerinde başladığı için hava soğuk oluyor. Özellikle bekleme aşamasında üşüyebilirsiniz. Hazırlıklı gitmenizde fayda var.

PAMUKALE BALON TURU SÜRESİ

Hierapolis antik kentini ve travertenleri yukarıdan görmek Pamukkale balon turuna ayrı bir güzellik katıyor. Toplamda 45 dakika-1 saat arası süren balon turunda havadayken pilot iniş için uygun bir yer gözlemliyor ve ekiple telsizle haberleşip yeri belirliyorlar. Balon yere sağlıklı şekilde iniş yaptıktan sonra yolcular sepetten indiriliyor. İçecek ikramıyla bir kutlama yapılıyor. Son olarak da uçuşa katılım sertifikaları veriliyor. Ve her bir anı hafızanıza kazınıyor bu turun.

PAMUKKALE BALON TURU FİYATLARI

Balon turu fiyatları firmadan firmaya değişiklik gösterebiliyor. Bazı firmalar dolar üzerinden ücretlendiriyor bazı firmalar Türk lirası üzerinden. En sağlıklı bilgi için Pamukkale balon turu yapan firmalarla iletişime geçebilirsiniz.

Bu unutulmaz deneyimi yaşamanızı tavsiye ederim.

