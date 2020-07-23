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Pamukkale Belediye Başkanı’ndan ‘Basın Bayramı’ mesajı

DENİZLİ HABERLERİ  | 23.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı.

Pamukkale Belediye Başkanı’ndan ‘Basın Bayramı’ mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı ile ilgili olarak mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Basın mesleği kutsal meslekler arasında yer almaktadır” dedi.
Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’de Türk basınında sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz tarihinde kutlanan Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Denizli basınının her zaman objektif, tarafsız bir bakış açısıyla, ilkeli haber anlayışıyla görevini yerine getirdiğini belirten Başkan Örki, mesajında; “Mesai kavramı gözetmeksizin, ülkemizde ve ilimizde gerçekleşen olayları halkımıza aktarma noktasında önemli bir görevi yerine getiren basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum. Kamu kurumlarıyla halkımızın arasında köprü görevi de gören basın mensuplarımızın, objektif, tarafsız, ilkeli olması ve tabi ki özgür olması çok önemli. Bizler Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi değerli gazetecilerimizin ve basın kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde ve ilimizde faaliyet gösteren başta yerel gazete, dergi, radyo, ulusal ajans temsilcileri, televizyonlar olmak üzere basın camiasının içinde yer alan tüm çalışanlarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılar diliyor, ebediyete intikal eden basın mensuplarımızı da rahmetle anıyoruz” dedi.

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