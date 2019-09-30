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Pamukkale sonbaharda da turistlerin gözdesi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.09.2019 07:18 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, sonbaharda da turistlerden ilgi görüyor.

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Yılın her mevsimi yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası Pamukkale'ye gelenler, travertenlerde yürüyor, antik havuzda suya girmenin tadını çıkarıyor.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pamukkale'nin bu yıl kendi rekorunu kıracağını, sene sonuna kadar 3 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni Zelanda'dan gelip travertenlerde fotoğraf çektiren Adam Jordeans ise hayran kaldığı antik kenti gelecek yıl tekrar ziyaret etmek istediğini söyledi.

İngiltere'den gelen Julia Smith de bu mevsimde daha güzel bulduğu Pamukkale'ye "aşık" olduğunu dile getirdi.

Çorum'dan gelen Sibel Anar, arkadaşlarıyla Türkiye'deki tarihi noktaları gezdiklerini belirterek, "Çok heyecanlıyız. Ekip olarak geldik. Merak ediyoruz. Çok eğlenceli vakit geçireceğimize inanıyorum." dedi.

Ahmet Tek ise bölgeye ilk kez geldiğini anlatarak, "Tarihi dokuda yürümek inanılmaz bir duygu." ifadesini kullandı. (AA)


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UNESCO Dünya Mirası Listesi Pamukkale sonbahar turist

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