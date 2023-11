Pamukkale’de 3202 ağaç daha toprakla buluştu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi olarak, ağaç dikimini her zaman önemsedik. 4 yılda 40 binden fazla ağacımızı toprakla buluşturduk” dedi.

Yaptığı doğa dostu projeleri hayata geçiren belediyeler arasında olan Pamukkale Belediyesi, Milli Ağaçlandırma Günü’nde 3202 ağacın toprakla buluşturulması etkinliği düzenledi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Yakup Güleç, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Osman Üçgül, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Ömer Ermiş, Aktepe Mahalle Muhtarı Muhammer Karataş ile Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Gülmez de katıldı. 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanları korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek için her yıl 11 Kasım’ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanmasına karar verilmişti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki hem Cumhuriyetin 100.yılı anısına hem de 11.11 Milli ağaçlandırma günü dolayısıyla böyle güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

“AKVADİ PARKIMIZ ŞİFA VADİSİNE DÖNÜŞMÜŞ OLACAK”

“Bizler Pamukkale belediyesi olarak ağaç dikme konusunda her fırsatı değerlendirdik” diyen Başkan Örki, “4 yıl içerisinde 40 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Burada Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinin arasında bulunan Akvadi mesire alanı olarak da ifade ettiğimiz Ege Bölgesi’nin en büyük parkları içinde yerini alan, her iki mahallemizin de tam sınırında, Karşıyaka Mahallemiz içinde bulunan bu güzel parkımızın yamaçlarından, her yağışta aşağıda bulunan tesislerimize doğru toprak akıp gidiyordu. Aşağıda da futbol sahaları, basketbol sahaları gibi tesislerimiz var. Bunların her biri kamunun kaynaklarıyla yapılan ciddi yatırımlar. Ancak bu yağışlardan sonrasında tesislerimizde biz tekrar tekrar bakım yapmak zorunda kalıyorduk. İstedik ki yamaçlardaki erozyonu önleyecek bir çalışmaya imza atalım. Cumhuriyetimizin 100.yılına denk geldi. Yıl 2023 dedik 2023 ağaç sayısı az geldi, rakamı tersine çevirdik 3202 ağacımızı bugün burada toprakla buluşturmak istedik. Geçtiğimiz senelerde de on binlerce şifalı bitki olan lavantalarımızı bu alana dikmiştik. Lavantalarımız toprağını sevdi büyümeye başladılar. Önümüzdeki senelerde mis gibi kokusu ve renk cümbüşüyle karşımız çıkmaya hazırlanıyorlar. Şimdi yan tarafına dikecek olduğumuz bu badem ağaçları tıbbi aromatik ağaç olarak geçiyor. Dolayısıyla bu vadi aynı zamanda hem havasıyla hem güzelliğiyle ruhumuza da, bedenimize de iyi gelecek bir şifa vadisi haline dönüşmüş olacak. Ben bugünkü etkinliğimizde işbirliği içinde olduğumuz kurumlarımıza ve belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzelliğin ilçemize mahallemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“PAMUKKALE BELEDİYE’SİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Denizli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Yakup Güleç de böyle bir etkinliğin içinde oldukları için çok mutlu oldukları belirterek, “Bugün burada hem tüm üyelerimiz adına ağaç dikeceğiz hem de hayatını kaybetmiş üyelerimiz için lokma hayrı yapacağız” dedi. Esnaf Odası Başkan Vekili Osman Üçgül de, “Özellikle böyle bir etkinlikte bulunduğumuz için çok mutluyuz. Ben öncelikle Pamukkale Belediye Başkanımıza sadece bu tür etkinliklerde değil, esnaf odaları olarak hangi sorun olursa olsun aradığımızda her zaman yanımızda olduğu için başta şahsım ve teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğinde mahallemize şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise yaptığı konuşmada “11.11 tarihi ağaç dikme seferberliğinin ilan edildiği gündür. Bu özel günde, Pamukkale Belediye Başkanımızı ağaç türü olarak bademi tercih etmesinden dolayı kalbi olarak teşekkür ediyorum. Meyve ağaçlarının yetişebildiği alanlarda meyve ağaçlarının dikilmesine tarafındayım. Genelde her yerde çam dikme alışkanlığı oluyor. Pamukkale Belediyemiz badem ağacı dikerek bir ilki oluşturdu. Tekrardan teşekkür ediyor, etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından, 3202 adet badem ağacı toprakla buluşturularak, can suları katılımcılar tarafından verildi.