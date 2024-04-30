Spor salonunda talihsiz kaza! Aynı anda harekete başladılar... Bir anda ortalık karıştı: Sosyal medyada o anlar gündem yarattı

Sosyal medyada TikTok kullanıcısı Samuel Stratis tarafından spor salonunda kaydedilen görüntüler ilginç bir karşılaşmaya sahne oldu. Görüntülerde Stratis ağırlıkları kaldırmaya çalışırken bir kadın çömelmek için hareketlendiğinde adamın yüzüne oturdu. Stratis o görüntüleri, "Yeni bir spor salonundaki setimi çekmeye çalışıyordum ve sonra bu oldu.." notuyla paylaştı.

10 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaşan görüntülere sosyal medya kullanıcılarının yorumu gecikmedi. Bazı kullanıcılar görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Neden çömelmeden önce bankta kimsenin olmadığından emin olmak için arkanıza bir göz atmıyorsunuz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadının hareketleri bana biraz şüpheli geldi" yorumunda bulundu.