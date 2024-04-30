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    4. 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip hamile bırakan sapığın cezası kesinleşti! Fiziksel olarak hadım edilecek

    14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip hamile bırakan sapığın cezası kesinleşti! Fiziksel olarak hadım edilecek

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 09:34
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Springfield bölgesinde 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 54 yaşındaki adam, cezasının bir parçası olarak fiziksel olarak hadım edilecek. Bölge Savcı Yardımcısı Brad Cascio, "Bildiğim kadarıyla bu emredilen ilk fiziksel hadım etme kararı" ifadelerini kullandı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Illinois eyaletinin Springfield bölgesinin Louisiana kısmında 54 yaşındaki Glenn Sullivan isimli bir adam 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 14 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu belirtilirken yapılan DNA testlerinde babanın Sullivan olduğunu doğruladı.

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    Sullivan, savcılarla yaptığı savunma anlaşmasının bir parçası olarak 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve hadım edilmeye mahkum edildi. Sullivan'ı yargılayan Bölge Savcı Yardımcısı Brad Cascio basına yaptığı açıklamasında, "Üç kişiye kimyasal olarak hadım edilme emri verdim ama bildiğim kadarıyla bu, emredilen ilk fiziksel hadım etme kararıydı. Bu davanın yeterince güçlü bir dava olduğunu ve böyle bir eylemi gerektirdiğini hissettim. Çocuklara yönelik cinsel suçlar, kovuşturduğumuz en kötü niyetli suçlardır. Toplumumuzdaki çocuklar için adalet aramak amacıyla, fiziksel hadım etme de dahil olmak üzere yasama organının bize vermek istediği her aracı kullanmayı planlıyorum." dedi.

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    Louisiana yasaları, hakimlerin bir erkeği belirli tecavüz suçlarından hüküm giymiş olması halinde kimyasal veya fiziksel hadım etme cezasına çarptırmasına izin veriyor. Kimyasal hadımlık vakalarında tecavüzcüye testosteron seviyesini düşüren bir ilaç verilirken libidosunun düşürülmesi amacıyla tedavi devam ediyor. Fiziksel hadım etme, gonadların cerrahi olarak çıkarılmasını, testosteron seviyelerinin kalıcı olarak düşürülmesini ve suçlunun kısır hale getirilmesini içerir. Bu tür durumlarda mahkumun, 'tedaviye alternatif olarak fiziksel hadım edilmeye gönüllü olarak rıza gösterdiğini' gösteren yazılı bir mektubu mahkemeye sunması gerekiyor.

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