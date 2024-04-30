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    4. Gelinin damada şovu sosyal medyayı karıştırdı! Tepkiler gecikmedi: "İzlerken utandım"

    Gelinin damada şovu sosyal medyayı karıştırdı! Tepkiler gecikmedi: "İzlerken utandım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 07:41
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    Sosyal medyada bir düğünde çekildiği iddia edilen görüntülerde gelinin dansöz kıyafetleri için damadın önünde dans ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler kısa sürede tepkilere neden oldu. O anlara sosyal medyadan binlerce yorum yağdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde gelinin dans şovu düğüne damga vurmasının yanında sosyal medyada da çok konuşuldu. Görüntülerde dansöz kıyafeti giyen bir gelin damadın karşısında dans hünerlerini sergiledi. O anlar sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılandı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu görüntüler umarım Türkiye'den değildir" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlerken utandım" diyerek duruma tepki gösterdi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Düğünde aileler yok sanırım" yorumunu yaptı.

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