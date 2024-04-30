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    4. Tasarımcıya özel olarak çizdirdiği pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı! Tam 5 bin dolar ödedi: "Bu bir sanat eseri"

    Tasarımcıya özel olarak çizdirdiği pantolonunun fiyatı dudak uçuklattı! Tam 5 bin dolar ödedi: "Bu bir sanat eseri"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 07:59
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    Sosyal medyada 'busewinfrey' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi 5 bin dolar (yaklaşık 162 bin TL) ödeyerek özel bir tasarım pantolonun sahibi oldu. Pantolonunu kombinlediği bir video çeken genç kadın paylaşımı kısa sürede viral olmayı başardı.

    Sosyal medyada tasarım pantolonunu takipçilerine tanıtan genç bir kadın paylaşımı çok konuşuldu. Pantolonunun özel bir tasarım olduğunu dile getiren 'busewinfrey' isimli kullanıcı "Pantolonumun fiyatına inanamayacaksınız arkadaşlar, 5 bin dolar" diyince bir anda herkesi şaşkına çevirdi.

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    Bedenine uygun olarak aldığı beyaz pantolonun arkasına bir tasarımcının çizgidiği şekilleri gösteren genç kadın, "Bu bir sanat eseri. Siz olsaydınız alır mıydınız?" diyince sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten bu parayı buna vermiş olamaz. Olmamalı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu paraları nereden buluyorlar" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sanat eseri dediği şey bu mu?" yorumunu yaptı.

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