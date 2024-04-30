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    4. Korkunç olay! Kurban 10, katil 17 yaşında... Kız kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Korkunç olay! Kurban 10, katil 17 yaşında... Kız kardeşini defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.04.2024 09:10
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    Avustralya'nın New South Wales kentinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu evinde bıçakla yaralandıktan sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Polis, kurbanın kız kardeşi olduğu belirtilen 17 yaşındaki bir kızı tutukladı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'da genç bir kızın kız kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edildi. Yeni Güney Galler'deki Lake Macquarie'deki Boolaroo'daki bir evde gerçekleşen olayda 10 yaşındkai kızın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Tüm tedavilere rağmen 10 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

    Polis evde 17 yaşında bir kızın tutuklandığını söyledi. Belmont Polis Karakoluna götürüldü ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Şüphelinin maktulün ablası olduğu anlaşıldı.

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