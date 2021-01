Pamukkale’den “Bir çocuk da sen ısıt” kampanyasına belediyeden destek

Denizli’de Pamukkale Belediyesi ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile Yunus Emre’li kadınların ördüğü bereler Akdere, Güzelköy Mahallesindeki minikleri sevindirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi Kent Konseyimiz ve Yunus Emre Mahalle Muhtarlığımızın işbirliği ile kadınlarımızın ördüğü yüzlerce bere miniklerimizi mutlu etti” dedi.

Pamukkale Belediyesi hayata geçirdiği projelerle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında birçok projenin de destekçisi olmaya devam ediyor. “İçinde iyilik, güzellik olan her türlü projede yer alıyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığının ‘Bir Çocuk da Sen Isıt’ kampanyasına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklarımız bizlerin geleceğe umutla bakan gözleri. Çocuklarımızın gözlerinin içindeki umut ışığı bizlere her zaman güç veriyor. Pamukkale Belediyesi olarak da çocuklarımız adına yapılan her türlü güzel projenin içinde yer alarak, destekçisi olmaya devam ediyoruz. Yunus Emre Mahallesinden kadınlarımız çocuklarımız ısınsın diyerek el emeği göz nuru bere örmüşler. Yunus Emre Mahalle Muhtarlığımız işbirliği ile kadınlarımızın ördüğü bereleri ve çocuklarımızı biraz daha gülümsetebilmek adına horoz şekerlerimizi, maskelerimizi Akdere ve Güzelköy Mahallesindeki miniklerimize hediye ettik. İmece usulü çok güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.