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Pamukkale’den “Bir çocuk da sen ısıt” kampanyasına belediyeden destek

27.01.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Denizli’de Pamukkale Belediyesi ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile Yunus Emre’li kadınların ördüğü bereler Akdere, Güzelköy Mahallesindeki minikleri sevindirdi.

Denizli’de Pamukkale Belediyesi ve Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı işbirliği ile Yunus Emre’li kadınların ördüğü bereler Akdere, Güzelköy Mahallesindeki minikleri sevindirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Pamukkale Belediyesi Kent Konseyimiz ve Yunus Emre Mahalle Muhtarlığımızın işbirliği ile kadınlarımızın ördüğü yüzlerce bere miniklerimizi mutlu etti” dedi.
Pamukkale Belediyesi hayata geçirdiği projelerle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında birçok projenin de destekçisi olmaya devam ediyor. “İçinde iyilik, güzellik olan her türlü projede yer alıyoruz” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığının ‘Bir Çocuk da Sen Isıt’ kampanyasına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Belediye Başkanı Avni Örki, “Çocuklarımız bizlerin geleceğe umutla bakan gözleri. Çocuklarımızın gözlerinin içindeki umut ışığı bizlere her zaman güç veriyor. Pamukkale Belediyesi olarak da çocuklarımız adına yapılan her türlü güzel projenin içinde yer alarak, destekçisi olmaya devam ediyoruz. Yunus Emre Mahallesinden kadınlarımız çocuklarımız ısınsın diyerek el emeği göz nuru bere örmüşler. Yunus Emre Mahalle Muhtarlığımız işbirliği ile kadınlarımızın ördüğü bereleri ve çocuklarımızı biraz daha gülümsetebilmek adına horoz şekerlerimizi, maskelerimizi Akdere ve Güzelköy Mahallesindeki miniklerimize hediye ettik. İmece usulü çok güzel bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Yunusemreli kadınlarımız elleriyle ördü bereleri”
Minikleri tek tek evlerinde ziyaret ederek bere hediye eden Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan ve Yunus Emre Mahalle Muhtarı Selda Karan, minikleri mutlu etmenin heyecanını yaşadılar. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, “Pamukkale Belediyesi olarak, böyle güzel bir projenin içinde yer almaktan büyük mutluluk duyduk” dedi. Yunus Emre Mahalle Muhtarı Selda Karan, ‘Bir Çocuk da Sen Isıt’ diyerek çıktıkları bu yolda Pamukkale Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi yürütme kurulu üyesiyim. Pamukkale Belediyemizin de destekleriyle, Akdere ve Güzelköy mahallelerimizde yaşayan miniklerimize berelerimizi hediye ettik. Havada baya soğuk, miniklerimize berelerimizi hediye edince bizlerde mutlu olduk. İçimiz ısındı. Yunusemreli kadınlarımız elleriyle ördü bereleri. Berelerle birlikte, çocuklarımıza horoz şeker ve maske de hediye ettik. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi’ne ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

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