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  4. Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile! Beşiktaş'ın istediği oyuncuyu 1 günde ikna ettiler

Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile! Beşiktaş'ın istediği oyuncuyu 1 günde ikna ettiler

27.12.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Panathinaikos'un yeni hocası Fatih Terim, göreve başlar başlamaz takımla ilgili çalışmalarını belirledi. 10 numara mevkisine bir oyuncu alınmasını isteyen deneyimli teknik adam, Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'ı işaret etti. Kısa süre içinde yapılan görüşmeler sonucunda Yunan oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim ilk transferini Türkiye'den yaptı. Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bakasetas ile prensip anlaşmasına varan Yunan ekibi, bordo-mavilileri ikna edebilirse devre arasında bu işi bitirmek istiyor.

SEZON SONU BEDAVA

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Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için bedava olarak Panathinaikos'a katılması beklenen Bakasetas için ufak bir miktar bonservis öneren Yunan ekibi beklemeye geçti. Beşiktaş'ın da ısrarla istediği oyuncuyu 1 gün içinde ikna eden Yunan ekibi diğer mevkiler içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR DÜŞÜNECEK

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Sezon sonunda oyuncusunu bedava vermek istemeyen Trabzonspor, Panathinaikos'un bonservis teklifini kabul ederse Bakasetas transfer dönemi açıldığı an Panathinaikos'a transfer olacak. Bordo-mavililer bu teklifi kabul etmezse, Bakasetas sezon sonunda ücretsiz olarak Panathinaikos'a imza atacak.

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Fatih Terim Trabzonspor Panathinaikos bakasetas
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