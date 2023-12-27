Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim ilk transferini Süper Lig'den yaptı bile! Beşiktaş'ın istediği oyuncuyu 1 günde ikna ettiler

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim ilk transferini Türkiye'den yaptı. Trabzonspor'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bakasetas ile prensip anlaşmasına varan Yunan ekibi, bordo-mavilileri ikna edebilirse devre arasında bu işi bitirmek istiyor.

SEZON SONU BEDAVA

Sezon sonunda sözleşmesi bittiği için bedava olarak Panathinaikos'a katılması beklenen Bakasetas için ufak bir miktar bonservis öneren Yunan ekibi beklemeye geçti. Beşiktaş'ın da ısrarla istediği oyuncuyu 1 gün içinde ikna eden Yunan ekibi diğer mevkiler içinde zaman kaybetmeden çalışmalara başladı.

TRABZONSPOR DÜŞÜNECEK

Sezon sonunda oyuncusunu bedava vermek istemeyen Trabzonspor, Panathinaikos'un bonservis teklifini kabul ederse Bakasetas transfer dönemi açıldığı an Panathinaikos'a transfer olacak. Bordo-mavililer bu teklifi kabul etmezse, Bakasetas sezon sonunda ücretsiz olarak Panathinaikos'a imza atacak.





