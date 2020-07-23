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Panathinaikos, Lefteris Bochoridis'i transfer etti

BASKETBOL HABERLERİ  | 23.07.2020 15:22 | Son Güncelleme

Yunan ekibi Panathinaikos, eski oyuncusu Lefteris Bochoridis ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki basketbolcu, geçtiğimiz sezon Aris forması ile 14 maçta 14.6 sayı 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Panathinaikos, Lefteris Bochoridis'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Panathinaikos, bu kapsamda eski basketbolcusu Lefteris Bochoridis ile anlaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bochoridis, 2014-2017 yılları arasında da Atina ekibinin forması giymişti.

(İHA)

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