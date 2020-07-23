Panathinaikos, Lefteris Bochoridis'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yunan temsilcisi Panathinaikos, bu kapsamda eski basketbolcusu Lefteris Bochoridis ile anlaştı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yunan basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bochoridis, 2014-2017 yılları arasında da Atina ekibinin forması giymişti.
(İHA)
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