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Panathinaikos, Rick Pitino ile yollarını ayırdı

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 20.03.2020 17:29 | Son Güncelleme

Yunan ekibi Panathinaikos, ABD’li Başantrenör Rick Pitino ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayrıldığını açıkladı.

Panathinaikos, Rick Pitino ile yollarını ayırdı

Koronavirüs salgınından dolayı hem Yunan Ligi’nin hem de THY Euroleague’in ertelendiği dönemde Yunan ekibi Panathinaikos Başantrenör Rick Pitino ile yolları ayırma kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pitino ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı ifade edildi. Açıklamada deneyimli başantrenöre emeklerinden dolayı teşekkür edilirken, onunla çalışmanın gurur verici olduğunu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ABD’ye dönen Pitino, Kolej Ligi takımı Iona College ile anlaşma sağlamıştı.
Panathinaikos, Euroleague’de bu sezon 14 galibiyet, 14 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

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Rick Pitino panathinaikos koronavirüs ayrılık

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