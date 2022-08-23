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Pandemi dönemi tanıştığı pistlerde başarıdan başarıya koşuyor:

23.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Edanur Tulum: "Ay yıldızlı bayrağı katıldığım her uluslararası şampiyonada dalgalandırmak istiyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - İsrail'de düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metrede elde ettiği 53.96'lık derecesiyle Türkiye yıldızlar rekorunu geliştiren milli atlet Edanur Tulum, uluslararası müsabakalarda birincilik kürsüsüne çıkmak için azimle çalışmasını sürdürüyor.

Antrenörü Gökhan Dede ve ağabeyinin zorlamasıyla 2019 yılında spora başlayan Edanur Tulum, kısa zamanda potansiyelini göstermeye başladı. Kimi zaman Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi'nde, kimi zaman evinin önündeki alanda antrenmanlar yapan Tulum, bu yıl şubat ayında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'nda ilk kez uluslararası mücadeleye çıkıp, bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalyaya uzanıp, 53.96 saniyeyle Türkiye yıldızlar rekorunu geliştiren Tulum, Slovakya'da düzenlenen 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde de (EYOF 2022) altın madalya uzandı.

ENKA Spor Kulübü bünyesinde yarışan Edanur, Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4x400 metre karışık ve 4x400 metre kadın bayrak takımlarında da kendine yer buldu. Karışık takımla bronz, kadınlar takımıyla gümüş madalya kazan Tulum, 2023 yılındaki Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası ve EYOF 2023 için hazırlıklarına şimdiden başladı.

11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki milli sporcu Edanur Tulum, AA muhabirine, 2019 yılında başladığı spor hayatında antrenörü Gökhan Dede ile başarılara imza attıklarını söyledi. Daha büyük başarılara imza atmak istediğini anlatan Tulum, şöyle konuştu:

"Ağabeyim Orçun Tulum da 400 metre engelli koşucusu. Aramızda bir çekişme oluyor. Bu da bana önemli motivasyon oluyor. Gelecek yıl katılmayı planladığım 2023'te ülkemizde düzenlenecek Avrupa Atletizm Salon Şampiyonası ile EYOF 2023'te altın madalya kazanmak istiyorum. Yaşıma göre katılacağım en büyük yarışmaları kazanarak olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum . Ay yıldızlı bayrağı katıldığım her uluslararası şampiyonada dalgalandırmak istiyorum."

- "En büyük özelliği geride kalmayı kabul etmemesi"

Antrenör Gökhan Dede, sporcusunun Kovid-19 salgının yaşandığı 2019 yılında ağabeyinin ve kendisinin teşvikiyle antrenmanlara gelmeye başladığını bildirdi.

Salgın döneminde odaklanma ve doğru antrenman yöntemleriyle Edanur gibi iyi bir sporcunun ortaya çıktığını ifade eden Dede, şunları kaydetti:

"İki yılda önemli başarılar elde etti. Edanur'un en büyük özelliği geride kalmayı kabul etmemesidir. Pistte savaşması bizi başarıya götürüyor. Önümüzde Türkiye Kulüpler Arası Şampiyona var. Yarış sezon bitmek üzere. Eylül ayında da İspanya'da Gençler Kulüpler Şampiyonası var. Onlarda hazırlanıyoruz. Bu şampiyonaların ardından yeni sezon hazırlıklarını başlayacağız. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmak bizim hedefimiz. Yakın hedefleri gerçekleştirip, olimpiyatlara ulaşmak istiyoruz. Basamaklar sağlam adımlarla çıkarak, olimpiyat hedefine varmayı planlıyoruz."

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Eskişehir Türkiye atletizm koşu milli

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