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Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı’na yerli ve yabancı turistler akın etti

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’ya 25 kilometrelik mesafesi, binin üzerinde rotası ve muhteşem manzarasıyla Geyikbayırı tırmanış alanı pandemi döneminde de yerli ve yabancı doğa severleri cezbediyor.

Pandemi döneminde turizmin gözdesi Geyikbayırı’na yerli ve yabancı turistler akın etti

Konyaaltı ilçe sınırlarındaki Beydağları Geyik Sivrisi’nin eteklerinde dimdik kayaları ve bu alanlara açılan binin üzerindeki rotasıyla Geyikbayırı tırmanış alanı yaz kış demeden ilgi görüyor. Kolay ulaşımının yanı sıra Geyikbayırı, Avrupa’da kış aylarında tırmanış yapılacak en önemli üç, dünyada ise 10 merkez arasında gösteriliyor. Türkiye’nin de en önemli kaya tırmanış alanı arasındaki Geyikbayırı, farklı eğim, yükseklik ve zorluk derecesindeki rotaları ile özellikle Avrupalı kaya tırmanıcılarının cazibe merkezleri arasında yer alıyor.

“KIŞIN SICAK GEÇMESİ ETKİLİ”

KAPAK

Kamp işletmecisi Caner Alpay, "5 yıldır bu iş ile uğraşıyorum. Kısa süre içinde talep arttı, tırmanıcı ağırlıklı müşteri ağırlıyoruz. Avrupalı tırmanıcılar kışın sıcak bölge Antalya’ya geliyor. 9 ay bölge hizmet veriyor. Binin üzerinde tırmanış rotası var. Yerli yabancı binlerce tırmanıcı ağırlıyor. Yürüyüş turlarına da müsait olduğu için bölge, günü birlik kamplı turlarda geliyor” dedi.

AVRUPA’DAN YOĞUN TALEP

TIRMANIŞ

Koronavirüs sürecinin de doğaya kaçışı hızlandırdığını ifade eden Alpay, "İnsanlar açık alanda daha rahat vakit geçirdikleri için kamp cazip geliyor. Buna bağlı olarak tırmanışa ilgi de arttı. Avrupa’dan uzun süre kalan tırmanış sporcularımız var. Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkelerden yoğun talep var. Bir hafta ile bir ay arasında kalıyorlar" diye konuştu.

“HEYECAN VERİCİ BİR BÖLGE”

TIRMANIŞ2

İngiltere’den gelen 23 yaşındaki Lucas Pilpel, “Geyikbayırı tırmanış alanını doğa olarak güzel buluyorum. Çok fazla tırmanış rotası var. Yeni başlayan kişiden profesyonel sporcunun dahi tırmanabileceği rotalar var. Heyecan verici bir bölge” dedi.

“KAMP ORTAMI ÇOK GÜZEL”

KAMP

Kaya tırmanıcısı ve kampçı Nurcan Barcın, Geyikbayırı’na her hafta sonu kaya tırmanışı için geldiklerini belirterek," Korona virüs süreci de olduğu için insanlar daha fazla doğaya yönelmeye başladı. Kamp ortamı çok daha güzel. İki yıldan bu yana tırmanış yapıyorum. Dağlık alanda çok yürüdüm ama kaya tırmanışının heyecanı bambaşka. Ortamımız çok güzel” ifadelerine yer verdi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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