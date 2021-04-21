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Kandıralak Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor! ‘Sadece 3 hafta görülebilecek’

Seray Üstün Seray Üstün
21.04.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'un Tonya ilçesinde, her yıl nisan ayında açan, 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan; ince, uzun yapraklı 'mavi yıldız' çiçeğinin yetiştiği Kadıralak Yaylası, bu yıl da açan çiçeklerle mora büründü. Pandemi dolayısıyla gelen az sayıda ziyaretçi, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kandıralak Yaylası, ziyaretçilerini ağırlıyor! ‘Sadece 3 hafta görülebilecek’

Trabzon'un Tonya ilçesine 9 kilometre uzaklıkta ve yaklaşık 1300 metre yükseklikteki Kadıralak Yaylası, ilkbaharla birlikte mavi yıldız çiçeklerinin açmasıyla mor rengini aldı.Her yıl nisan ayında açan ve 'Uluslararası Bern Sözleşmesi' gereği korunan, ince uzun yapraklı mavi yıldız çiçeklerinin yetiştiği yaylada pandemi dolayısıyla az sayıda ziyaretçiyi ağırlanıyor. Yaylanın eşsiz manzarasını fırsat bilen doğaseverler ve fotoğrafçılar, gezinti yapıp, doğa ile baş başa kalıyor.

"SADECE 3 HAFTA GÖRÜLEBİLECEK"

YAYLA

Manzaranın nefes kestiğini belirten Sadettin Korkmaz, "Kadıralak Yaylası özel bir yer. Pandemi dolayısı ile sessiz sakin yayla. Kalabalıklardan kaçmak ve doğa ile baş başa kalabilmek adına yaylaya gelmeyi tercih ettik. Burada açan çiçekler sadece 3 hafta boyunca görülebilecek. Biz de hem doğanın tadını çıkartmak hem de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buraya gelmeyi tercih ettik" diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL MANZARA, İNSAN DOYAMIYOR"

YAYLA2

Pandemi dolayısıyla yaylanın sakin olduğunu söyleyen Gamze Oruç, "Kızımı genellikle insanlardan ve kalabalıktan uzak yerlere getirmeyi tercih ediyoruz. Bugün buraya gelmeyi tercih ettik. Koruma altında olduğu için zarar da vermemeye çalışıyoruz. Çok güzel bir manzara. İnsan doyamıyor" dedi.

FOTOĞRAF

Cemile Kahyaoğlu ise "Burası dünyanın sekizinci harikası gibi. Cennetten bir köşe sanki. İnsanın ömrüne ömür katıyor. Bu çiçekler yılda sadece bir defa görülüyorlar. Biz de bunun tadını çıkarmak ve fotoğraf çekmek için yaylaya geldik" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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