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Pandemi kurallarına uymayan 54 kişiye 48 bin 600 lira ceza

22.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Pandemi kurallarına uymayan 54 kişiye 48 bin 600 lira ceza

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 54 vatandaşa 48 bin 600 TL ceza kesildi.Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor.

Denizli’de, son bir hafta içerisinde korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 54 vatandaşa 48 bin 600 TL ceza kesildi.
Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çabaları devam ediyor. Son bir hafta içerisinde 15 ile 21 Şubat 2021 tarihlerinde yapılan denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 9 kişiye 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 45 kişiye ise 40 bin 500 TL para cezası kesildi.
Son bir hafta içerisinde toplamda 54 kişiye 48 bin 600 TL para cezası uygulandı.

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