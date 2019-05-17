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Pandev: Inter, Eljif Elmas'ı istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.05.2019 17:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas'ın transferiyle ilgili flaş gelişme... Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Goran Pandev, İtalyan devi Inter'in Eljif Elmas'ın peşinde olduğunu açıkladı.

Pandev: Inter, Eljif Elmas'ı istiyor

Inter'de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Goran Pandev, vatandaşı Eljif Elmas'ın kulüp tarafından kendisine sorulduğunu söyledi.

Pandev, "Inter yöneticisi Marotta, bana Eljif Elmas'ı sordu. İki tarafla temasa geçtim ve görüşmelerine aracı oldum. Eljif'i Inter formasıyla görmek isterim" diye konuştu.

Şu sıralar Genoa forması giyen Pandev, Eljif'in olası transferini de değerlendirdi. Makedon futbolcu, "Inter, Eljif için iyi bir seçenek. Özellikle de yeni teknik direktör olacak Antonio Conte'nin 3-5-2 dizilişi, Eljif için en iyi sistem. Ama Eljif Elmas'ın peşinde büyük kulüplerin olduğu bilgisini duydum. Ben üzerime düşeni yaptım, şimdi Inter'in teklifini kabul edip etmemek aileye kalmış" diye konuştu.

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Eljif Elmas Fenerbahçe inter Galatasaray genoa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ya allah aşkına oğuzhan özyakupada ingiltereden 20 milyon euro teklif vardı biraz garantili haber yapın
City den İntere düşmüşler. Yarın Sassasulo 2m euroya alır.
70 milyon euro getirene verin zira bu amad kendini dahada geliştirir ise iyi bir takımda 150 200 milyon euro satarlar
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